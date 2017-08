Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM : "200 millions d'euros, c'était un moyen de fixer les attentes"

A l'occasion de la présentation officielle de la dernière recrue du club, le défenseur international tunisien Aymen Abdennour, Jacques-Henri Eyraud est venu défendre sa stratégie à la tête de l'OM. En particulier sur la hauteur des investissements sur le mercato.

En des temps plus calmes, on n'aurait certainement retenu que les premiers mots d'Aymen Abdennour, ce mardi matin. Le défenseur, prêté par les Espagnols de Valence, est pour l'instant la dernière recrue de l'OM cet été. Mais depuis la déroute de l'équipe dimanche (6 buts à 1 à Monaco), le climat se tend d'autant plus autour du club que le mercato ne semble pas à la hauteur de l'attente d'une bonne partie des supporters.

200 millions en 4 ans

"Ce qu'on a dit c'est qu'on voulait être régulièrement dans les 3 premiers, ça oui je vous le confirme. Mais pas être champion 3 fois sur 4, et certainement pas cette saison. On sait très bien que ça prend du temps, et je l'ai toujours dit' Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM

Jusqu'où le club est-il prêt à aller dans ses achats de joueurs ? Jacques-Henri Eyraud rappelle qu'il avait l'intention, avec le propriétaire américain Frank MCCourt, d'investir 200 millions d'euros sur les 4 premières saisons, pour renforcer l'équipe.

" 200 millions, oui c'est quelque chose qui nous est reproché, régulièrement. Mais c'était un moyen de fixer les attentes, justement. Encore une fois, entre-temps, le marché du football explose. est-ce que c'est sain ? On le verra dans quelques années. Mais nous on reste sur ce qu'on s'est Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM

Eyraud : "Depuis le début on a dit qu'on dépenserait 200 M€ sur 4 ans. On a investi 103 millions en 2 mercato, c'est la réalité" #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) August 30, 2017

Y-a-t-il un décalage entre le discours ambitieux et les attentes des supporters ? Le discours offensif de Frank McCourt, le propriétaire américain, a-t-il été bien entendu ?

"Je fais partie de ceux qui pensent qu'en se fixant des objectifs élevés, alors on a plus de chances d'arriver le plus haut possible. Si vous ne comprenez pas ça, tant pis. Mais effectivement c'est le choix qu'on a fait. On verra si on les atteint ; ou pas. On verra dans 3 ou 5 ans où en sera l'OM" Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM

J.-H. Eyraud : "Avec cet investissement-là, on est dans le top 3 du football français. J'aimerais qu'on s'en rende compte."#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/2HL6ZvEkfH — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) August 30, 2017

Et maintenant ? Combien de recrues encore d'ici ce jeudi soir minuit ? Seule certitude, l'OM s'active pour trouver un attaquant supplémentaire. Même si un milieu voire un arrière droit seraient aussi encore espérés.