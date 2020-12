Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM: "je préfère travailler mes dossiers, les faire avancer en coulisse"

"Vous êtes entré dans la phase 2 de votre projet et vous avez décidé, depuis quelques mois, de prendre de la hauteur. On vous voit et vous entend moins. Pourquoi?

Pour plusieurs raisons. Déjà, en terme d'organisation, on vit une année extrêmement particulière avec une crise historique. Et on ne peut être de partout: On ne peut être à la fois avec les joueurs, avec l'équipe dans les déplacements. On ne peut pas être à la fois dans l'enrtrepsise avec les équipes, à l'étranger dans les instances. On ne peut pas travailler l'influence du club comme on le souhaiterait si on est partout, si on se dilue, si on gaspille notre énergie. Il faut donc se concentrer sur ce qui est essentiel, à mon sens , quand on est président de ce beau club: c'est à dire la stratégie, regarder, travailler avec Franck Mccourt sur les grandes orientations stratégiques du club. Ca veut aussi dire aussi piloter l'évolution du foot, en France, dans les instances, en Europe. Car vous savez qu'il y a de grands projets au niveau européen en matière de foot.

On va s'investir de plus en plus dans la vie de la cité

Et quand on est l'Olympique de Marseille, il faut que sa voix porte, y compris dans les instances, qu'elles soient nationales ou européennes. Et c'est mon rôle. Sur l'impact sociétal, ce que l'on a vécu en 2020 est un tournant. Pour les entreprises et aussi dans le sport. Il faut qu'un club de foot s'investisse beaucoup plus dans la vie de la cité. C'est ce que l'on a déjà fait et que l'on va faire de plus en plus. Car quand on est l'OM et que l'on dit que c'est plus qu'un club de football, ca se vérifie vraiment. Et je meconcentre là-dessus.

Mais on vous entend plus ou pas. Exemple la semaine dernière lors de votre match à Rennes. André Villas-Boas, votre entraineur, y a critiqué l'arbitrage. Et on ne vous a pas entendu. Alors que le président de Lyon Jean-Michel Aulas aurait probablement pris la parole. On a l'impression que André Villas-Boas incarne seul l'OM aujourd'hui?

D'abord, André Villas-Boas est l'entraineur de l'Olympique de Marseille et l'OM joue deux matches par semaine. Et conventionnelement, il y a une conférence de presse la veille de chaque rencontre. Et quand on joue deux matches par semaine, on entend donc la voix du coach et c'est normal.

Mais ne l'entend-on pas trop, du coup, André Villas-Boas?

On ne l'entend pas trop. En ce qui concerne la responsabilité du président, ce sont les vieux modèles qui consistent à dire qu'un président doit s'exprimer sur un arbitre, qu'il soit Pierre, Paul ou Clément. En revanche, si vous me demandez ce que je pense de l'arbitrage et la direction vers laquelle il doit aller, là, j'ai plein d'idées. Bien sûr qu'il doit évoluer. Et là, je suis dans mon rôle.

Quand on estime qu'un de nos joueurs a obtenu un carton rouge excessif (Pape Guye à Rennes). Croyez-vous vraiment que c'est en sortant dans les médias, en vociférant, en hurlant contre l'arbitre, que l'on fera en sorte que ce joueur soit présent au match suivant même après un carton rouge? L'arme du droit est importante dans notre société. On a d'excellents juristes. Et je préfère travailler mes dossiers, les faire avancer en coulisse, pour que Pape Gueye joue la première mi-temps du dernier match de Ligue 1 plutôt que de montrer à quel point j'ai des muscles et que je sais parler plus fort que les autres. Je pense que ce n'est pas ainsi que l'on fait avancer les choses même s'il m'est arrivé de pousser quelques gueulantes quand je trouvais que la situation n'était vraiment pas justifiée.

La dernière vidéo? Tout sauf un déparage

-Votre dernière sortie a mis en colère les supporters. Vous dites dans une vidéo que vous avez été frappé, à votre arrivée, que 99% des salariés étaient marseillais. C'est un danger car après 2 défaites, j'ai vu à quel point les visages se refermaient, la dépression était forte. En terme de productivité, l'impact d'une défaite sur les comportements au quotidien étzit fort. Et ca, ca ne vas pas." Est-ce un dérapage?

C'est tout sauf un dérapage. L'un des défis pour nous c'est cet équilibre entre passion et raison. Si on est ici c'est que l'on aime la pasison autour de ce club, c'est évident. Et je suis le premier passioné de ce club. Un exemple: Boubakar Kamara. Est-ce parce qu'il est marseillais qu'il est titulaire en équipe première de l'OM? Il joue parce que son entraineur pense qu'à son poste, il est le meilleur. Et moi, je veux les meilleurs partout. Quand ils sont marseillais, je suis le plus heureux du monde. En revanche, je veux les talents, l'expérience, les compétences dans tous les domaines d'activité du club. En finance, je ne cherche pas à recruter des fans de l'OM. Je cherche d'abord à recruter des gens qui sont intègres, qui ont une éthique professionelle, une technicité extrêmement élevée. Et s'ils sont fans de l'OM, tant mieux. Ce n'est pas vrai pour tous les postes. Pour un commercial, on a besoin de parler de l'OM avec passion et de montrer que l'on est supporter. Et là, c'est différent. Il y a une complexité dans la gestion d'une entreprise comme l'OM qu'il ne faut pas s'arrêter à ces choses-là. Et pitié, de grâce, arrêtons de caricatirer mes propos. Il y a plein de gens qui ont compris ce que je voulais dire. Ce n''était absolument pas contre les marseillais. On a une identité marseillaise, on la revendique. On continuera à la promouvoiir car c'est ce qui fait notre différence et on en est fier.

Benoit Payan, le nouveau maire de Marseille, avait annoncé vouloir vendre le stade Vélodrome.

Ce n'est pas notre principale préoccupation. On est aujourd'hui l'opérateur exclusif de notre stade. C'était très important. Car tous les grands clubs européenes sont les opérateurs exclusifs de leur stade. Ce n'était donc pas notre péoccupation première. On est un club de football, un investisseur important dans la ville. Le plus gros d'ailleurs, avec plus de 350 millions d'euros investis depuis 4 ans. On ne cherche pas de médaille de la ville ou de tapis rouge. On veut juste participer à l'essor, au développement, ayu rauonnement de Marseille car c'est la ville que ol'on achoisie et on est y bien.

De bonnes relations avec la mairie de Marseille, est-ce important?

C'est plus qu'important. On doit parvenir à nouer un partenariat très serré entre eux et nous. On a des interêts communs et quand l'OM va bien, Marseille va bien. On a ccompagnera la nouvelle équipe municipale. On a envie qu'elle réussisse. Et j'espère que cette nouvelle équipe a envie que l'OM se développe."