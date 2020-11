Ligue 2 - Jacques LIENARD (Amiens SC) : "Ne pas s'attendre à des miracles!"

Alors que l'Amiens SC pointe à la 15e du classement après une nouvelle défaite (2-1) à Auxerre, le président de l'association du club Jacques Liénard ne se dit pas étonné par le mauvais début de saison des amiénois en Ligue 2.

Jacques Liénard: "Le début de saison ne me surprend absolument pas"

"Ce début de saison compliqué ne me surprend absolument pas. Nous sommes en train de vivre une période qui est la conséquence de la descente de Ligue 1 en Ligue 2 avec le départ de nombreux joueurs. Nous sommes donc dans une période de reconstruction d'une équipe, et on ne doit pas s'attendre à des miracles immédiatement!".

En plein réapprentissage de la Ligue 2

Comme beaucoup, le Docteur Jacques Liénard, ancien président du panel anti-dopage de l'UEFA, estime que l'Amiens SC ne s'est pas encore adapté à ce championnat. "Il y a un travail considérable à faire pour retrouver une cohésion et se mettre dans l'esprit que la Ligue 2 est une compétition avec beaucoup plus d'engagement et de générosité qu'en Ligue 1. Toutes les équipes sont proches l'une de l'autre, tout le monde peut battre tout le monde, et je pense qu'on doit avoir beaucoup de difficultés à l'admettre. On est en plein réapprentissage de la logique de la Ligue 2."

Créer un esprit de groupe

Rassuré par la défense et le milieu de terrain, Jacques Liénard est bien sûr conscient de la faiblesse offensive de l'équipe. "C'est le point faible de l'équipe. Quand on voit partir Guirassy ou d'autres attaquants, on s'aperçoit qu'on a d'énormes difficultés à marquer des buts. On ne peut pas gagner sans marquer plus de buts. C'est _toujours le déclic à trouver_. Il faut créer un esprit de groupe qui n'est pas encore assez développé."

Dans mon for intérieur, Bernard Joannin prendra toutes les mesures pour renforcer l'équipe en janvier, cela me semble en l'état actuel indispensable - Jacques Liénard

De quoi se projeter déjà sur le mercato d'hiver. Selon Jacques Liénard, "la période de quatre semaines à partir du 21 novembre sera _décisive pour l'avenir immédiat du club_, l'avenir de la saison. Il faudra en tirer les conséquences pour savoir comment on attaque la deuxième partie du championnat. Dans mon for intérieur je pense que le président Bernard Joannin prendra toutes les mesures pour que l'équipe soit renforcée en janvier si cela est nécessaire. En l'état actuel cela me semble indispensable!"

Avant Noël, l'Amiens SC doit affronter Clermont, Troyes, Dunkerque, Rodez, Chambly, Valenciennes, et Ajaccio.

