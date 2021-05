Jacques Lopez, un Minot de l’Olympique de Marseille dans 100% OM

La belle et grande histoire de l’OM avec Jacques Lopez. Son club de cœur, la Coupe Gambardella, les six matchs des Minots qui ont sauvé l’OM et les Minots en 45t, sans oublier son surnom ‘’ Le Baron Marseillais ‘’. Jacques Lopez se confie sur France Bleu Provence dans 100% OM.