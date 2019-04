Jacques Prévost, ancien président des Chamois niortais, est mort

Niort, France

C'était une figure du monde économique et du monde sportif en Deux-Sèvres. Jacques Prévost est décédé ce mercredi. Lui qui a été président des Chamois niortais de 1991 à 2008. Le club vient de réagir sur son site internet et salue un président "passionné", "son mandat est à l'heure actuelle le plus long de l'histoire du club sous l'ère professionnel".

Un hommage sera rendu par les Chamois avant la fin de la saison

"L’ensemble du club est affecté par le départ de Jacques. Nous avons une pensée pour ses proches et lui rendrons hommage avant la fin de saison", déclare Karim Fradin, l'actuel président des Chamois niortais.

Jacques Prévost aussi connu comme patron d'entreprise à La Crèche. Prévost Industrie, devenu le groupe Deya qui est spécialisée dans les produits de second oeuvre bâtiment. Son fils, Jacques Prévost, était décédé en 2017 à l'âge de 64 ans alors qu'il était PDG de ce groupe employant 700 personnes.