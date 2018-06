Nancy, France

Quel est votre état d'esprit en ce jour de reprise de l'entrainement alors que vous allez passer la main dans quelques jours ?

C'est pour moi un déchirement mais pour autant je resterai au sein de notre bon club dans le conseil d'administration en charge du développement. ça me plait bien de continuer l'histoire mais d'une autre façon.

Quels sont les changements attendus pour ce début de saison ?

On travaille d'arrache-pied depuis un mois avec Paul Fischer et Didier Tollot pour essayer de trouver les joueurs qui seront suceptibles de nous apporter plus que ce que ça nous a apporté la saison dernière donc on cherche en core un défenseur central très costaud, un milieu de terrain "box to box", un attaquant et un milieu offensif excentré sur le côté gauche, au total 4 ou 5 nouveaux joueurs mais en même temps et puisque nous avons un effectif un peu trop riche, il faudra trouver des solutions de départ pour 7 à 8 joueurs.

Ou en sommes dans le processus de reprise par les nouveaux actionnaires ?

ça va se faire à 95%, je travaille beaucoup avec les nouveaux repreneurs pour essayer de trouver une méthode. Le dossier avance bien.

Lorsque le Qatar a racheté le PSG ou les américains, l'OM, ils ont sorti le carnet de chèque. Les nouveaux actionnaires de l'ASNL en feront ils autant ?

Non, on est pas du tout dans la même stratégie. Les nouveaux actionnaires veulent un bon club en le réinstallant en ligue 1 dans les meilleurs délais mais pas en sortant le carnet de chèque, comme vous dîtes. La philosophie des repreneurs sera la même que la mienne, c'est à dire gérer le club en bon père de famille tout en lui donnant les moyens de se développer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de folie.