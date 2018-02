Toujours combatif malgré le revers à Bourg-en-Bresse et la 17e place de son club en Ligue 2, le président de l'ASNL Jacques Rousselot prône l'union sacrée autour du club au chardon. Il évoque pour la première fois une possible disparition du club en cas de descente en National.

Le week-end a été compliqué mais s'est terminé sur une bonne note pour le président de l'ASNL Jacques Rousselot. "JR" a assisté à la victoire des féminines 1-0 face au leader de D2, Dijon. Jacques Rousselot qui a aussi vécu la défaite des garçons à Bourg-en-Bresse pour la 26e journée de Ligue 2 3-2.

Combatif, le président nancéien a réuni Paul Fischer, le directeur sportif, Patrick Gabriel, l'entraîneur et ses deux adjoints Nicolas Florentin et Benoît Pedretti. Plusieurs heures de discussions pour comprendre l'incompréhensible, tant Nancy était en position de force pour l'emporter. L'ASNL menait 2-1, à 11 contre 10 mais un penalty raté a fait s'écrouler l'équipe de manière inexplicable. Jacques Rousselot réclame plus de détermination, de rage de la part des joueurs pour aller chercher ce maintien à la portée de l'équipe. Il défend les joueurs et notamment Antony Koura, double passeur décisif, à l'origine d'un penalty pour Nancy, mais toujours aussi malheureux devant le but.

Union sacrée, plus que jamais

Du côté de l'environnement du club, Jacques Rousselot en appelle à l'union sacrée autour de l'AS Nancy Lorraine :

J'ai reçu les clubs de supporters et je leur ai dit qu'il fallait vraiment prôner l'union sacrée. C'est vrai que ça paraît pour certains un peu désuet ce que je dis là. On a la chance d'avoir un club de football à Nancy, on a la chance de pouvoir assister à des matchs de Ligue 2, après-demain, peut-être de Ligue 1. On a une équipe féminine qui va bien, des jeunes qui vont bien. Les joueurs ont besoin de confiance, d'avoir derrière eux un public."

Preuve que cette union sacrée est indispensable, Jacques Rousselot déclare pour la première fois aussi clairement que la survie du club est désormais en jeu :

Le club pourrait vivre s'il y avait d'autres actionnaires mais si le club va en National, ce sera sans Jacques Rousselot. [...] Je le dis très honnêtement, on ne pourra pas continuer la saison prochaine si on est National. C'est la fin de l'ASNL. C'est le maintien ou rien."

Il avait déjà porté ce message auprès des associations de supporters il y a quelques jours selon nos informations. Une réalité et une déclaration peut-être à même de fédérer à l'intérieur et autour du club nancéien.

D'ailleurs, loin de s'en prendre aux joueurs ou aux dirigeants, le groupe de supporters AFC (ASNL Fans Connexion) publie un communiqué pour inciter les Nancéiens à venir au stade et le club à baisser ses tarifs.

Regardez l'interview de Jacques Rousselot en intégralité :