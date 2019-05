James Zhou, propriétaire de l'AJ Auxerre "Oui, j'étais très fâché!"

Présent à Shanghai, auprès du président Francis Gaille, notamment à l'occasion de la signature d'un partenariat entre l'AJA et la fédération de Shanghai, James Zhou a pris le temps, 30 minutes, pour faire le tour de l'actualité de l'AJA. La parole du propriétaire chinois de l'AJA est rare et franche

Impasse de Shanghai, Paris, France

James Zhou, on imagine votre joie de voir, enfin, le projet des académies AJA voir le jour en Chine, car il vous tenait vraiment à cœur ?

Lors de l'achat du club (en octobre 2016), il y avait deux objectifs : le premier était de faire remonter l'AJA en Ligue 1 et de faire de nouveau briller l'histoire du club. Le deuxième objectif : rapporter le savoir-faire de la formation de l'AJA pour aider les jeunes Chinois dans la pratique du foot. Et cela n'a pas changé. C'est vrai que c'est un rêve qui se réalise pour moi avec ces deux académies.

Sur le premier objectif, peut-être que les résultats sont très importants, mais cela fait deux ans et demi que je suis à Auxerre et seulement deux saisons complètes. Il faut être patient. Il y a des choses à changer. Mais ce n'est pas simplement prendre un joueur qui marque des buts. On est loin de ça. Dans un an ou deux ans, cela se réalisera. Et ce n'est pas seulement monter en Ligue 1, c'est être en haut.

"J'ai reconduit ma confiance envers les dirigeants actuels"

Pendant ces deux ans et demi d'investissement, j'ai revu tout le process. Je suis investisseur, mais pas dirigeant. Pendant la période des mauvais résultats (cette saison), je me suis demandé s'il fallait changer quelque chose. Mais j'ai reconduit ma confiance envers les dirigeants actuels. Notamment car je pense que le football français est en pleine réussite dans le monde entier, notamment avec la victoire en Coupe du monde. Il y a donc le système pour réussir. Et ce n'est pas à moi de changer cela.

Vous reconduisez donc le président Francis Graille et le directeur sportif Cédric Daury ?

Ce n'est pas que d'un Francis ou que d'un Cédric dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une équipe. C'est un ensemble qui fera de nouveau réussir l'AJ Auxerre.

On a appris que vous étiez très fâché à la vue des résultats cette saison. Est-ce vrai?

Oui, c'est vrai, j’étais très fâché. Mais ce n'est pas en raison d'un ou deux matches de perdus, c'est en raison de l'état d'esprit des joueurs. Quand on est sur le terrain, c'est pour jouer avec plaisir. Et je ne le voyais pas. J'étais donc fâché.

Il paraît que vous vous regardez les matches de l'AJA en pleine nuit, à 2 heures du matin, en Chine ?

Je travaille toujours tard, jusqu'à 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaire travaillent très tard. Donc je ne dors pas beaucoup et je regarde les matches. Mais j'avoue que cette saison, certains matches m'ont donné envie de dormir (sourire).

Avez-vous un chouchou, un joueur préféré, dans votre équipe ?

J'aime tous mes joueurs.

Concernant votre investissement financier, on sait que vous vous êtes engagé pour la saison prochaine, mais ensuite ?

Lors de l'achat du club, j'avais fait une stratégie sur cinq ans avec deux objectifs : faire remonter l'équipe en Ligue 1 et que l'équipe dispute des matches de coupe d'Europe. Actuellement, nous n'avons même pas réussi le premier objectif. C'est dommage. Il faudrait donc au moins remonter en Ligue 1.

Aujourd'hui, à l'AJA, il existe un désaccord entre l'actionnaire majoritaire et l'Association, l'actionnaire minoritaire, qui ne veut pas vous céder des terrains. Comment voyez-vous cela ?

Pour moi, c'est un petit détail pendant la négociation. J'envisage de refaire des travaux sur le terrain (et dans la tribune honneur), il faudrait donc éclaircir le titre de propriété. L'année dernière, nous avons fait pas mal d'améliorations avec un stade rénové et une nouvelle pelouse, de bonne qualité. Je veux continuer, pour la qualité de jeu et la santé des joueurs.

Mais certains redoutent, en cas d'absence d'accord avec l'Association, que vous puissiez quitter le club ?

Il y a une différence entre la culture chinoise et la culture française dans ce domaine. Chez nous, le titre de propriété sur un terrain est important. Si on veut faire de nouveaux travaux, et de nouvelles installations, il faudra être clair sur ces titres de propriété.

Propos recueillis par Bruno Blanzat, à Shanghai.