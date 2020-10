Jauge à 1000 spectateurs : le SM Caen privilégie ses partenaires et le MNK

Désormais contraint par arrêté préfectoral à limiter son affluence en tribune à 1000 spectateurs alors qu'il compte plus de 4000 abonnés, le Stade Malherbe de Caen a décidé de prioriser ses partenaires et les membres du Malherbe Normandy Kop pour le match contre Guingamp, samedi 24 octobre.

Il n'y avait pas de bon choix. Face au passage du Calvados en zone d'alerte renforcée à cause du Covid-19 et donc à l'obligation de limiter sa jauge de spectateurs à 1000 maximum, le Stade Malherbe de Caen a décidé d'ouvrir les portes du stade d'Ornano à ses plus fervents supporters.

Ainsi, seuls les fans rouges et bleus munis d'une carte de membre du Kop seront admis en tribune Borrelli. Il leur faudra d'ailleurs impérativement la présenter, ainsi que leur carte d'abonnement pour pouvoir pénétrerpénétré dans l'enceinte caennais ce samedi, pour la réception de l'En Avant de Guingamp, pour le compte de la 8ème journée de Ligue 2.

Par ailleurs, le club normand a aussi décidé d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires en permettant à leurs invités de pouvoir assister à la rencontre face au club breton. Une décision qui vise à "maintenir l'activité économique locale".

Le SM Caen n'a pas précisé si ces nouvelles modalités d'accès au stade d'Ornano seraient en vigueur pour tous les matchs qui s'y disputeraient à l'avenir. Le club normand précise qu'il "regrette de ne pas pouvoir accueillir la totalité de ses supporters et qu'il partageait leur déception" .