Jauge au stade Geoffroy-Guichard : comment l'AS Saint-Étienne s'organise

On en sait un peu plus sur la vente des places pour le match ASSE-Lens du 15 janvier prochain. A cause du contexte sanitaire, une jauge à 5.000 spectateurs a été mise en place par le gouvernement. Le club va rembourser les abonnés et une nouvelle vente de place va s'ouvrir la semaine prochaine.