"Je m'appelle Kylian" : Mbappé raconte sa fulgurante carrière dans une bande dessinée

Détendu, grand sourire derrière son masque, et casquette vissé sur la tête, Kylian Mbappé s'est prêté avec bonheur à une séance de dédicaces jeudi soir, à la Fnac, à l'occasion de la sortie de son premier roman graphique, "Je m'appelle Kylian", élaboré avec le dessinateur Faro. "On a beaucoup échangé, j'ai voulu lui laisser faire son travail parce que c'est vraiment un expert", raconte le buteur parisien au micro de franceinfo. Et après deux ans et demi de travail, le résultat semble satisfaire Mbappé: "le rendu est vraiment formidable."

Sa rencontre avec Zidane à 14 ans, "quelque chose de fantastique"

Kylian Mbappé revient sur son parcours, de ses jeunes années à Bondy jusqu'à son succès à la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France. Un récit "plus ludique", estime le numéro 7 du PSG. "Je pense que les enfants aiment quand c'est illustré, que ça leur corresponde, ils peuvent s'identifier à ce genre de choses. Après, les adultes aussi peuvent lire, mais l'idée était que ce soit vraiment accessible à tous."

"KMB" revient sur des moments marquants de son enfance, comme la rencontre à Madrid avec un certain Zinédine Zidane. "J'ai 14 ans quand il m'invite à passer du temps à Madrid, se rappelle-t-il. Pour un enfant de 14 ans, c'est un rêve, c'est quelque chose de fantastique parce que Zidane, c'était, et c'est encore l'idole de toute une jeunesse, de tout un pays. Lorsqu'il vous accueille comme ça à Madrid, vous avez 14 ans, vous n'êtes personne, vous vivez les meilleurs moments de votre vie." Et d'ajouter: "J'avais la banane toute la semaine ! Je suis passé de Bondy à Zidane qui m'a invité dans sa voiture !"

Des fans conquis

Et cette séance de dédicaces a ravi les jeunes et moins jeunes présents. "Complètement fan, j'ai mon cœur qui fait 'boum boum' !", s'écrie Elsa, aux anges. "Je suis une grande fan du PSG et de Kylian évidemment. C'est un bon modèle pour les jeunes, pour le foot, pour tout. Il fait partie d'associations... On l'a vu à l'extérieur de la Fnac, tous les jeunes sont tous en train de courir en disant 'c'est Kylian', ils ont entre 6 et 10 ans et c'est leur idole !"

Le petit Liam, 11 ans, a également du mal à croire qu'il a pu échanger avec Kylian Mbappé: "Ça me fait un très grand plaisir de le voir. C'est un grand joueur de foot. Il m'a dit bonjour et même ça, ça m'a fait du bien. C'était un moment que je ne vais jamais oublier dans ma vie."

Avenant, souriant, Kylian Mbappé en a profité pour glisser un message aux jeunes fans présents: "Il faut toujours suivre ses rêves et croire en ses rêves, c'est important, personne ne va croire à votre place." Et de confier que son parcours, s'il semble parfait, a été aussi semé d'embûches: "Un parcours, ce n'est jamais lisse, mais j'ai toujours suivi 'ma bonne étoile' et j'ai toujours cru à fond en ce que je faisais. C'était le plus important pour moi."