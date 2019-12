"Je ne démissionnerai pas" : le président délégué des Girondins de Bordeaux répond aux Ultras

Bordeaux, France

Il était resté impassible, dans les tribunes, alors que le match était interrompu et que le Virage Sud chantait "Longuépée démission." Mais en zone mixte, après le match remporté 6-0 par les Bordelais, le président délégué du club Frédéric Longuépée s'est arrêté pour une déclaration et n'a pas mâché ses mots. Qualifiant l'entrée de quelques dizaines d'Ultras sur la pelouse, derrière le corner girondin, d'"intolérable", il a affirmé qu'il ne démissionnerait pas et a assuré que l'actionnaire majoritaire serait là "pour longtemps."

King Street "engagé pour longtemps", pas un mot sur GACP

"King Street est l'actionnaire majoritaire du club, engagé aux Girondins de Bordeaux pour longtemps" a déclaré Frédéric Longuépée. Mais si King Street est l'actionnaire majoritaire, il existe un second actionnaire, GACP, qui a endossé le rôle de gestionnaire et qui est représenté par Joe DaGrosa. Frédéric Longuépée n'a eu aucun mot pour ce second fonds d'investissement.

"Je ne démissionnerai pas, je n'en ai jamais eu l'intention" a asséné Frédéric Longuépée avant de se détourner. Il n'a pas souhaité réagir aux questions suivant sa déclaration.

Les joueurs préfèrent se tenir en retrait

Les actions des Ultras ont cette fois eu des conséquences bien concrètes sur les joueurs, renvoyés aux vestiaires pendant 20 bonnes minutes. Interrogé sur cette interruption, Laurent Koscielny s'est fait juge de paix : "Je comprends les deux camps, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain, et ce soir on l'a très bien fait." Avec cette entrée sur le terrain de supporters et les fumigènes allumés par le Virage Sud, le club risque des sanctions.

