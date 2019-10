"Je ne me reconnaissais plus", Alexis Claude-Maurice déçu par son début de saison

Nice, France

"Je l'attends encore plus que vous !" C'est dans un sourire qu'Alexis Claude-Maurice a clôturé la dizaine de minutes d'échange avec les journalistes présents ce jeudi au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Oui, le jeune milieu offensif attend impatiemment son premier but sous ses nouvelles couleurs, lui qui avait trouvé le chemin des filets à 14 reprises la saison dernière avec Lorient en Ligue 2. Mais la marche est un peu haute vers la Ligue 1. Et à l'image du Gym, "ACM" peine à convaincre en ce moment.

Je jouais avec le frein à main

Arrivé à la toute fin du mercato sur la Côte d'Azur, avec les autres recrues, le jeune homme (21 ans) souffrait du genou et a d'abord soigné sa blessure. Présenté comme un joueur très prometteur au moment de sa signature, "capable de marquer entre 10 et 15 buts" selon son entraîneur Patrick Vieira, il est pour l'instant muet au niveau statistique, et surtout discret dans l'animation offensive de son équipe. Depuis sa première entrée en jeu à Montpellier le 14 septembre, il est de nouveau entré face à Dijon puis a enchaîné quatre titularisations sur le côté gauche de l'attaque, sans convaincre.

Mais le jeune homme originaire de région parisienne ne se cache pas et porte un regard lucide sur son début de saison. "Je le juge plutôt dans le négatif. Sur les premiers matchs je ne me reconnaissais plus. Je jouais avec le frein à main que je me suis mis tout seul. Mais aujourd'hui je sens que ça va mieux." Son entraîneur Patrick Vieira n'est pas étonné par ces difficultés. "Je m'y attendais. _Alexis est arrivé avec un problème au genou, il a mis du temps à s'adapter mais il y a du progrès_. Le groupe le connait mieux aussi, il touche plus de ballon et participe plus au jeu. Il est en nette progression. Il sera un joueur très important pour nous".

Attaquant ou milieu ?

Au sein de l'effectif le plus jeune de Ligue 1 (22,1 ans de moyenne d'âge), et alors que l'effectif est un peu juste en quantité sur le plan offensif, Alexis Claude-Maurice est déjà appelé à prendre des responsabilités. Mais à quel poste ? Même lui a du mal à se positionné justement. "J'ai l'habitude de dire que je suis un joueur offensif. Je ne saurai pas me définir comme milieu ou attaquant. J'aime beaucoup jouer dans l'axe. Je jouerai où l'entraîneur a besoin de moi." Face au PSG, il a été repositionné dans l'axe aux côtés de Dolberg en seconde période et il a été intéressant. Peut-être une piste à creuser pour (re)trouver l'efficacité offensive, à titre personnel et collectif.