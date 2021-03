"Je ne me suis jamais senti en danger, c’est jouissif", savoure Thierry Laurey après le succès contre Monaco

La récompense est arrivée en toute fin de match du pied gauche du défenseur Frédéric Guilbert. Après un rush de 40 mètres dans l’axe, la recrue hivernale a armé une frappe précise au ras du poteau des buts monégasques (90ème+1). Les Strasbourgeois sont ainsi récompensés de leurs efforts et de leur excellente prestation, dans la foulée déjà du très bon match à Lille dimanche (1-1).

Les Monégasques, invaincus depuis 12 rencontres en Ligue 1 (10 victoires et 2 matchs nuls), n’ont jamais réussi à inquiéter le Racing, qui s’est montré de plus en plus dangereux au fil des minutes. Adrien Thomasson et Ludovic Ajorque auraient déjà pu ouvrir le score, mais c’est finalement Frédéric Guilbert (déjà auteur de deux passes décisives en trois matchs de L1 avec le Racing) qui a trouvé la faille.

Guilbert très décisif depuis son arrivée

« J'ai pris la décision de rentrer vers l'intérieur, ça s'est ouvert, raconte Frédéric Guilbert. Personne n'est venu sur moi, peut-être qu'ils n'avaient pas confiance en mon pied gauche (sourire). J'ai pris la décision de tirer et ça a payé. Je me sens très bien dans ce groupe, je n'ai pas peur de prendre des initiatives. Je pense qu'on devait déjà prendre les trois points à Lille, je me suis permis de dire au groupe qu'il fallait bonifier ce point pris à Lille. Ces trois points aujourd'hui ne sont pas volés".

Le niveau que Laurey aurait aimé atteindre dès le début de saison

Les Strasbourgeois n'ont pas souffert des absences conjuguées au milieu de terrain de Jean-Eudes Aholou et d'Ibrahima Sissoko, et leur entraîneur Thierry Laurey savoure à juste titre la prestation aboutie de son équipe ce mercredi : "À aucun moment, je ne me suis senti en danger, et ça c’est jouissif, car tu te dis qu'en face c’est Monaco. Quand tu vois à un moment, il fait sa spéciale trois changements, tu peux t'inquiéter, mais les mecs n'ont pas baissé le rythme, l'intensité, ça envoie. On aurait très bien pu l'emporter à Lille, sans qu'il y ait à crier au scandale et on le fait ce soir sur une des dernières actions, donc on est récompensés et c'est logique. On vient d'assez loin, on a dû faire pas mal d'efforts pour retrouver ce niveau-là. Mais je suis très content, car ce niveau c'est celui qu'on pensait avoir dès le début de la saison".

L'entraîneur monégasque Niko Kovač n'a pas eu de peine à reconnaître la supériorité strasbourgeoise : "J’ai dit à mes joueurs que c’était un accident, par rapport à nos derniers matchs. On ne s’est créé qu’une occasion par Wissam Ben Yedder en fin de première mi-temps. Strasbourg a livré une très belle prestation, coup de chapeau à eux, leur victoire est méritée"».

Les Strasbourgeois dépassent Bordeaux au classement et remontent à la 14ème place de Ligue 1 avec 33 points. Ils ont désormais un matelas relativement confortable de 8 points d'avance sur la zone rouge.

