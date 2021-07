"Je ne pourrai vous rendre au centuple tout l'amour que vous m'avez donné", Renaud Ripart aux supporters

C'était un secret de polichinelle, c'est maintenant acté : Renaud Ripart qui son club de cœur, le Nîmes Olympique, et va poursuivre sa carrière en Ligue 1 sous les couleurs de l'ESTAC, à Troyes. L'attaquant, déjà fortement regretté à Nîmes, adresse un message à tous les supporters des Crocos. "Je me souviens du petit garçon que j'étais, la fierté, la joie et le plaisir de revêtir pour la première fois la tenue du Nîmes Olympique, écrit-il, moi le gamin de Castanet. Toutes ces émotions qui m'ont animé durant toutes ces années. Ce fut une immense fierté et un véritable honneur de pouvoir défendre les couleurs de ma ville".

Renaud Ripart signe à Troyes pour les quatre prochaines saisons.

"Il est temps pour nous de se dire au revoir. Et ne pas pouvoir le faire de vive voix est un véritable crève-cœur, reconnaît-il encore. Je ne vous remercierai jamais assez, et je ne pourrai vous rendre au centuple tout l'amour que vous m'avez donné. Vous m'avez porté durant toutes ces années, vous m'avez aidé à me surpasser, à devenir plus fort et à ne jamais douter".

"Vous êtes l'âme de ce club. Continuez d'être les garants de nos valeurs. On dit souvent que nul n'est prophète en son pays, mais grâce à vous j'ai eu la naïveté de croire que si. C'est la fin d'un chapitre, une histoire qui se tourne... Mais surtout pas la fin du livre" Renaud Ripart

