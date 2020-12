"Je ne pouvais pas rêver mieux pour Noël" Dante prolonge son contrat avec l'OGC Nice

Blessé depuis le 1er novembre au genou, et probablement absent jusqu'en fin de saison, Dante reportera bien le maillot rouge et noir. Le capitaine de l'OGC Nice annonce ce vendredi qu'il prolonge l'aventure avec le Gym. Un nouveau contrat d'un an sur la Côte d'Azur.