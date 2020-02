"Je ne suis pas inquiet", Thomas Tuchel rassurant avant le choc du PSG-Dortmund en Ligue des Champions

Faut-il s'inquiéter après le match nul du PSG contre Amiens, et les 4 buts encaissés par la défense ? Non, répond Thomas Tuchel. Le coach parisien assure qu'il ne faut pas s'inquiéter.

Paris, France

Les Parisiens se sont fait peur, ce samedi, au stade de la Licorne à Amiens. Score final 4 buts partout, le PSG a été mené au 3 à 0 en première mi-temps, avant que l'équipe ne réagisse avant la mi-temps et en de seconde période.

"Confiance", de Thomas Tuchel

Un coup d'arrêt inquiétant, alors que Paris joue contre Dortmund ce mardi en Ligue des Champions ? Pas du tout, pour le coach Thomas Tuchel.

"Je ne suis pas inquiet, j'ai confiance", commence l'entraîneur allemand. "Vous êtes habitués à des matchs du PSG sans buts encaissés, c'est devenu la norme", enchaîne Tuchel.

"On a fait 23 matchs super concentré, et le premier match où on se relâche on encaisse trois buts, ce n'est pas un scénario normal", ajoute Thomas Tuchel.

"Quand cela arrive une fois en 23 matchs, on peut dire qu'on est en confiance", conclut l'entraîneur du PSG.