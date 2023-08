"Je ne veux pas qu'on dise que le DFCO, c'est le bourgeois du National", les échos à la veille de la reprise

Relégué en fin de saison dernière, le DFCO entame vendredi 11 août 2023 sa première saison en National depuis 20 ans, avec la réception du FC Rouen (19h30). Un nouvel entraîneur, Benoit Tavenot, qui a succédé à Pascal Dupraz, un effectif quasiment intégralement remodelée, et des ambitions de remontée rapide en Ligue 2 : la saison s'annonce passionnante.

Quels absents ?

Le défenseur Souleymane Cissé, épinglé pour des paris sportifs , sera absent pour les deux premiers matchs. Le latéral droit Pierre Sagna, recruté cet été, est toujours blessé. Cheick Traoré, qui a récemment échoué à sa visite médicale à Pau, ne sera pas présent non plus. Par choix sportif, Walid Nassi ne sera pas retenu. Le défenseur Arnold Temanfo, qui ne s'est pas entraîné jeudi matin, est incertain.

Daniel Congré, qui n'a rempilé avec Dijon que le 31 juillet, sera bien dans le groupe. Tout comme des joueurs présents la saison dernière, mais qui pourraient s'envoler vers d'autres destinations, à l'image de Bryan Soumaré ou Mickaël Le Bihan. "Ils ne démarreront pas, mais ils peuvent nous apporter. Ils m'ont dit que je pouvais compter sur eux", assure Benoit Tavenot. Jordan Marié sera capitaine.

Spécificité du National : l'entraîneur peut faire cinq changements ... mais n'a le droit qu'à un groupe de 16 joueurs. "Je me réserve la possibilité de mettre cinq joueurs de champ et de ne pas prendre de gardien sur le banc", informe Benoit Tavenot, en conférence de presse à la veille du match.

L'entraîneur dijonnais annonce qu'il va choisir parmi ces 18 joueurs : Risser, Allagbé, Moco, Makutungu, Congré, Témanfo, Drouhin, Fofana, Souici, Chahid, Marié, Soumaré, Ben Fredj, Fdaouch, Le Bihan, Assalé, Irié. N'Chobi

Mercato : Kévin Schur toujours en stand-by

Depuis plusieurs semaines, le nom de l'ancien bastiais Kévin Schur revient pour renforcer le secteur offensif du DFCO. "C'est un dossier qui est toujours d'actualité, qui aurait dû se faire sans attendre un départ, informe l'entraîneur du DFCO, Benoit Tavenot. Il s'est blessé au mollet avec l'UNFP, il est en attente d'examens supplémentaires". Les résultats sont attendus d'ici la fin de la semaine prochaine.

Pour le reste, les futures arrivées semblent bien conditionnées à des départs. "Il ne faut pas entasser les joueurs", répète le nouvel entraîneur dijonnais.

"Je ne veux pas qu'on dise que le DFCO c'est le bourgeois du National"

Le DFCO démarre cette saison avec le statut de relégué de Ligue 2 (statut partagé avec Niort et Nîmes, en attendant de connaître le sort de Sochaux). Qui dit relégué de l'étage du dessus dit souvent favori. Un écueil à éviter absolument, les dernières saisons de Dijon en sont l'illustration la plus criante.

"Ne pas se sentir trop beau, c'est un discours au quotidien". Benoit Tavenot veut se prémunir de tout excès de confiance : "Le DFCO peut revendiquer le plus beau centre d'entraînement de National. Est-ce qu'on aura le meilleur effectif ? On aura la réponse en mai. Mais j'ai mis en garde les joueurs : je ne veux pas qu'on dise que le DFCO c'est le bourgeois du National. Je leur interdis de dégager ça, on doit dégager quelque chose sur la combativité, le talent, l'agressivité. Mais l'embourgeoisement, c'est fini".

Le statut du club ne doit en aucun cas permettre de se reposer. "L'environnement du club permet une certaine sérénité, c'est à nous d'impulser et d'être en état d'alerte permanent, continue le nouvel entraîneur. On peut se laisser bercer par le centre d'entrainement, la qualité de vie, la ville qui est jolie, mais le foot ce n'est pas ça. Il faut un engagement total, en permanence, il faut aller le chercher au plus profond de soi".

