"Je ressens de la honte" : les Girondins de Bordeaux terrassés par Pau en Coupe de France (3-2)

"Un moment difficile" : si le mot "crise" n'a pas été prononcé, les Girondins de Bordeaux admettent qu'ils traversent une bien mauvaise passe. Ils n'ont désormais plus que la Ligue 1 à jouer : après l'élimination sans gloire à Brest en Coupe de la Ligue (2-0), ils ont été défaits par Pau, club de National, en 16ème de finale de Coupe de France. Le dernier but palois, au bout de la prolongation, a assommé les Bordelais et c'est un Paulo Sousa abattu qui s'est présenté devant les médias pour une conférence de presse....express.

Je ressens de la honte pour ce résultat - Paulo Sousa

Une minute et trente secondes, le coach portugais ne s'est pas attardé. Un mot pour les supporters, envers qui les Girondins ont "une énorme dette", des félicitations pour Pau....et une remise en question. "Chacun de nous, moi le premier, le staff, les joueurs, les dirigeants, on doit donner encore plus (...) ce n'est pas un moment facile. On doit arriver à sortir de ces résultats [négatifs]."

Otavio, seul joueur girondin à s'arrêter aux micros, a emboîté le pas à son coach : "C'est dur, c'est un moment où on a besoin de réfléchir à tout ce qu'on fait....c'est difficile pour nous."

"C'est une alerte" pour le président Frédéric Longuépée

Le PDG des Girondins de Bordeaux Frédéric Longuépée s'est lui aussi arrêté devant les médias. Pour lui, "c'est une alerte", une de plus, alors que les scénarios semblent se répéter match après match. "Encore une fois,

Frédéric Longuépée a rappelé les échéances à venir, "capitales" selon lui : le déplacement à Pau, puis la réception de Marseille, dauphin du leader parisien. Avec un enjeu auquel les supporters bordelais tiennent particulièrement : maintenir l'invincibilité à domicile contre l'OM, qui n'a plus gagné en Gironde depuis presque 43 ans.