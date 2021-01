"Je sais que c'est un bon choix" : les premiers mots de Milik, nouvel attaquant de l'OM

Alors que l'OM enchaîne les mauvais résultats en Ligue 1 - défaite à Monaco (3-1) samedi dernier et contre Lens (0-1) mercredi au vélodrome en match en retard - les supporters marseillais portent tous leurs espoirs sur la nouvelle recrue Arek Milik, officiellement présenté ce mardi.

"J'ai lu dans leurs yeux qu'ils me voulaient." - Milik, attaquant OM

L'ancien attaquant de Naples avec lequel il a très peu joué depuis un an, connaît le contexte marseillais. "L'entraîneur m'a montré de l'intérêt, moi-même je voulais venir, explique en anglais le Polonais de bientôt 27 ans. Moi aussi je traverse une période difficile. Quand on ne joue pas c'est toujours très difficile.

J'ai lu dans leurs yeux qu'ils me voulaient, qu'ils avaient besoin d'un attaquant. Je sais que c'est un bon choix pour moi. Je sais que l'équipe traverse une période difficile en ce moment, mais ça représente un défi. J'ai de la détermination, je compte tout donner pour montrer mes qualités, jouer et aider l'équipe à gagner".

Pourquoi Milik a-t-il choisi de jouer à l'OM ? Copier

"Il peut être le Raoult de l'OM." - Patrick, supporter marseillais

Du côté des supporters de l'OM, échaudés par les résultats et les promesses sans lendemain, on attend pour juger. Même si, en connaisseur, Patrick, interrogé sur France Bleu Provence, a plutôt une opinion favorable. "Il ne sera pas plus mauvais que Mitroglou et Benedetto, lâche cet inconditionnel de l'OM depuis plus de soixante ans. On le connaît un peu Milik. Il a fait deux belles saisons à Naples. On compte sur lui".

Est-ce qu'il peut sauver la saison de l'OM ? "Ça peut être le Raoult de l'OM ! répond un brin provocateur Patrick, en référence à Didier Raoult, professeur marseillais controversé dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. "Milik tout seul, il ne peut pas sauver l'OM, répond du tac-au-tac Rachid, autre fan de l'OM. S'il n'est pas bien entouré, s'il n'a pas de ballons, Milik fera comme les autres".