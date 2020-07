"Je serai un joueur de l'OGC Nice à vie" le message de Malang Sarr avant son départ

En fin de contrat cet été, Malang Sarr quitte l'OGC Nice. Le club officialise ce mercredi le départ de son jeune défenseur, né à Nice et formé chez les Aiglons depuis 2004. Avant de s'envoler vers une nouvelle aventure, Malang Sarr laisse un message aux supporters

Né à Nice, arrivé au Gym en 2004, Malang Sarr s'apprête à refermer un immense chapitre rouge et noir. Le jeune défenseur (21 ans), en fin de contrat cet été, a décidé de ne pas prolonger l'aventure avec les Aiglons et va donc découvrir une nouvelle ville et de nouvelles couleurs. Très attaché à l'OGC Nice, "mon club de coeur pour toujours", Malang Sarr s'adresse aux supporters du Gym dans une vidéo publiée ce mercredi matin sur le site officiel du club.

Son meilleur souvenir ? "La Ligue des champions !"

Son meilleur souvenir, ses moments de doutes, le jeune homme revient sur son parcours fait de hauts et de bas (119 matchs toutes compétitions confondues) et sur le changement de dimension de l'OGC Nice ces derniers mois. "J'ai vécu de l'intérieur l'évolution du club," raconte-t-il notamment. Proche de rejoindre l'Allemagne l'été dernier, Malang Sarr pourrait n'a pas encore choisi son nouveau point de chute.