Matchs à huis clos jusque mi-avril : la réaction des supporters du DFCO

Les supporters du DFCO ne sont pas tous d'accord avec la décision de la Ligue de football professionnelle. Ce mardi, la LFP a annoncé que tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront à huis clos, au moins jusqu'au 15 avril.

Aucun supporter ne pourra donc faire le déplacement à Strasbourg ce samedi. Pas de supporters présents non plus dans les tribunes de Gaston Gérard pour les réceptions d'Amiens et de Nice.

Une décision que ne comprend pas Adrien, supporter du DFCO : "Je suis dégoûté de ne plus voir mon équipe jouer.", témoigne-t-il. Au contraire cet autre supporter approuve la décision : "Je pense que c'est la meilleure solution pour les prochaines semaines pour éviter des contaminations."

Xavier, lui, comprend aussi la décision de la LFP, mais il a peur que le fait de jouer en huis clos pénalise la performance sportive du DFCO : "L'appui du douzième homme, comme on dit, c'est très important. Notamment à Dijon, on sait que le DFCO est très fort à domicile, et le public y est certainement pour quelque chose. Que ce soit à Dijon ou ailleurs, comme Saint-Etienne, ça joue énormément."