"Je suis fier du groupe qui a affronté ça" : un an après, Valentin Rongier revient sur la mort d'Emiliano Sala

Nantes, France

Le jour de l'annonce de la disparition de l'avion qui transportait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff, le 21 janvier 2019, l'ancien capitaine des Canaris, Valentin Rongier, était arrivé au centre d'entrainement au volant de sa berline de couleur mate, le visage fermé. Le lendemain, le milieu de terrain de 25 ans avait pris la parole devant quelque 130 supporters qui s'étaient massés devant le grillage du terrain d'entrainement du haut, à la Jonelière. Un an est passé. Valentin Rongier a quitté les Jaunes et Verts mais va "rester marqué à vie" par la mort de l'attaquant italo-argentin.

Entouré de ses partenaires, il avait été le premier au sein du club à prendre la parole publiquement. "On vous demande d'être unis et solidaires avec nous et de respecter la famille, avait-t-il dit la voix pleine d'émotion. Il faut continuer d'y croire, c'est très très difficile mais on est uni est solidaire [...] C'est une étape qui est difficile à surmonter mais on est tous ensemble." A l'occasion de l'anniversaire de la disparition de l'ex-buteur nantais, Valentin Rongier dit y "repenser" et s'être "replongé dedans".

"J'essaye de ne retenir que le positif d'Emiliano, malgré cette tragédie, confie le natif de Mâcon transféré pour environ 13 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Il nous manque à tous, forcément, mais moi j'essaie de ne garder que l'énergie positive qu’il donnait autour de lui, _je n'ai que des bonnes images dans ma tête_."

Les footballeurs nantais, Valentin Rongier en tête, était vêtu d'un tee-shirt en hommage à Emiliano Sala, le 30 janvier 2019 lors du match face à Saint-Etienne à la Beaujoire. © AFP - Sébastien Salom Gomis

Parti de Loire-Atlantique au bout du bout du mercato estival, le 3 septembre dernier, le milieu de terrain arrivé à la Jonelière en 2001 est toujours en relation avec ses anciens partenaires. Mais il évite d'évoquer autant que possible la disparition d'Emiliano Sala. "Ce n'est pas un sujet sur lequel on aime échanger, confirme le joueur aux 135 matchs de Ligue 1. Mais _on a été très solidaire et on le restera si on a besoin de l'être à nouveau_."

Contraint "d'avancer avec ça", Valentin Rongier se replonge quelques minutes un an en arrière. "Je pense que l'année dernière, on l'a très bien fait [avancer, ndlr] même si c'était extrêmement difficile et il faut continuer, rembobine l'ancien capitaine des Jaunes et Verts. En toute humilité, j'ai bien rempli mon rôle de capitaine. _Ce n'était pas une chose facile pour moi de prendre la parole devant tout le monde_, d'autant que c'était un sujet assez glissant et qu'on peut rapidement dire des bêtises mais avec du recul, je suis content de l'avoir fait parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse et je suis fier du groupe qui a affronté ça."