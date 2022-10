"Je suis gay" : le faux coming-out d'Iker Casillas, l'ancien gardien du Real Madrid, qui passe mal

"J'espère que vous me respectez : je suis gay". Voilà le message publié par Iker Casillas sur son compte Twitter dimanche, avant de corriger le tir et de publier un autre message quelques heures plus tard : "Compte hacké. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Pardon à tous mes followers. Et, évidemment, toutes mes excuses à la communauté LGBT". Une excuse qui ne passe pas.

ⓘ Publicité

Une mauvaise blague pour faire taire les rumeurs ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes doutent qu'il s'agisse d'un piratage. Certains pensent qu'il aurait choisi "l'humour" pour faire taire les rumeurs qui lui prêtent une liaison avec l'actrice Alejandra Onieva. Iker Casillas, 41 ans, s'est séparé en 2021 de sa compagne Sara Carbonero, qu'il avait embrassée en direct juste après la victoire à la Coupe du Monde 2010. Sa relation, très médiatisée, a fait les délices de la presse people. Le couple a eu deux fils.

Carles Puyol également obligé de s'excuser

Dans la foulée du premier message d'Iker Casillas, son ancien coéquipier en sélection Carles Puyol avait répondu avec un autre message ironique : "C'est le moment de raconter notre relation, Iker", accompagnant son message d'émoticônes. "Je me suis trompé. Pardon pour cette blague sans aucune mauvaise intention et absolument hors de propos. Je comprends que j'aie pu blesser certaines sensibilités. Tout mon respect à la communauté LGBTIQA+", s'est excusé le Catalan.

"De l'irrespect", pour le joueur homosexuel Joshua Cavallo

Les messages publiés sur les comptes de Casillas et Puyol ont fait réagir Joshua Cavallo, le seul footballeur ouvertement homosexuel évoluant dans un championnat de première division, en Australie (A-League). "Iker Casillas et Carles Puyol qui blaguent et s'amusent sur le sujet du coming-out dans le football, c'est désolant. C'est un passage difficile que n'importe quelle personne de la communauté LGBTQ+ doit traverser. Voir mes modèles et des légendes de ce sport s'amuser du coming-out et de ma communauté c'est au-delà de l'irrespect", a écrit Cavallo.

Il y a un an, en octobre 2021, le milieu de terrain, alors âgé de 21 ans, avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il déclarait : "Je suis un footballeur et je suis gay". Elle avait été visionnée sept millions de fois en 24 heures. En Espagne, le troisième pays au monde à avoir autorisé le mariage des homosexuels, en 2005, l'ouverture aux LGBT+ (lesbiennes, gays, bi et trans) reste un tabou dans le football professionnel masculin. Aucun joueur en activité en Liga n'a franchi le pas à ce jour.