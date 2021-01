"Je suis ravi et excité de voir Pochettino à la tête du PSG" confie Jérôme Alonzo son ancien coéquipier

Alors que Mauricio Pochettino continue à découvrir son groupe au camp des loges et prépare déjà son premier match (mercredi 21h face à St Etienne). Les fans, la presse et ses anciens coéquipiers au PSG (entre 2001 et 2003) continuent à applaudir l'arrivée de l'Argentin à la tête du Paris-Saint-Germain.

"Je garde l'image d'un amour de mec"

Invité ce lundi de 100% PSG La Tribune, le podcast débat de France Bleu Paris, Jérôme Alonzo ancien gardien du PSG et coéquipier de Pochettino entre 2001 et 2003 a témoigné son grand respect pour l'Argentin qui a été son capitaine.

Quels souvenirs gardez-vous Jérôme de l'homme et du joueur ? "Je garde l'image d'un amour de mec".

Je précise que je ne brigue pas de poste au PSG (sourire).

Je ne suis pas là pour lui faire des petits bisous mais j'ai des souvenirs supers sympas avec Mauricio. Bien sûr, on jouait dans un autre PSG, on gagnait pas grand chose à l'époque, on avait pas mal de problèmes mais j'ai le souvenir d'un coéquipier et d'un capitaine hyper humain, sobre, leader par l'exemple. J'ai le souvenir d'un bon camarade et excellent pro. Pour moi, Il est une certaine idée du PSG, un peu disparu. Et peut être que l'on déchantera plus tard mais moi Je suis ravi et excité de voir Pochettino à la tête du PSG. Maintenant vous dire qu'il y a 20 ans je le voyais devenir entraîneur, un super cooach, je ne l'aurai pas parié.

Le PSG a-t-il fait le bon choix d'entraîneur ? "Pour moi, il y a eu une finale Allegri / Pochettino pour remplacer Tuchel. Et entre un ancien du club et ancien pas du club qui demande des millions d'euros et bien moi je préfère prendre un ancien du club. Pour moi, je le répète, c'est une certaine idée du PSG. L'image des cheveux longs, du brassard, du joueur qui revient et bien moi cette image là me plait."

'Il a de l'or entre les mains, une matière exceptionnelle"

Est-ce que Mauricio Pochettino a l'ADN pour tenir ce vestiaire du PSG ? Je ne suis pas encore devin malheureusement mais mon pronostic est que oui, Mauricio va réussir car je ne pense pas que ce groupe soit ingérable. Neymar au FC Barcelone a été géré, Mbappé chez les bleus avec Deschamps est très bien géré. C'est à Pochettino de trouver les mots et les bonnes phrases, la bonne alchimie mais il a de l'or entre les mains, une matière exceptionnelle. Il le dit dans ses interviews. Après, en revanche ce qui ne feront pas les efforts dans un match à la mi-temps ça va leur faire drôle j'en suis sur.