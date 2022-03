"Je suis supporter avant tout" : Nathan Ngoumou rêve de faire monter son TFC

Nathan Ngoumou, sept buts et trois passes décisives cette saison, a saisi sa chance sous les ordres de Philippe Montanier. Au point d'être un titulaire quasi indiscutable. A 12 journées de la fin et alors que la montée en Ligue 1 n'a jamais été aussi proche, l'attaquant évoque cette fin de saison.

Nathan, tu as l'impression d'avoir franchir un cap ?

"Oui, c'est sûr. J'ai franchi un palier. L'année dernière j'avais des lacunes. J'en ai gommées, je mets plus de densité dans mon jeu. J'ai quand même encore des lacunes."

Quelles sont ces lacunes encore ?

"Je dois encore avoir plus de stats, être plus décisif. Quand je vois les stats énormes de Branco Van den Boomen, ça donne envie. C'est là qu'il faut progresser. J'aspire à de bonnes stats. Je me suis fixé des statistiques que je garde pour moi."

Vous restez sur quatre victoires et c'est le 18e qui se présente...

"Cela fait peur, ce genre de match. On l'a vu à Grenoble, on a eu du mal à entrer dans ce match. A Grenoble, ça nous a permis de comprendre à quel genre de match on doit s'attendre contre Dunkerque. Une équipe dure dans les duels. On est bien préparés, on a envie d'enchaîner pour pouvoir monter."

Elle représenterait quoi cette montée pour toi, l'enfant du club ?

"Cela représenterait beaucoup. Surtout que moi j'ai connu la descente. En plus avec les performances que l'on fait en ce moment, ce serait avec la manière. Je suis avant tout supporter du club, aujourd'hui pouvoir monter avec mon club en Ligue 1, ça serait quelque chose d'immense. En tant que supporter, je serais très heureux."