"Je suis venu pour l'OGC Nice, pas pour Atal" Hicham Boudaoui présenté

Nice, France

Regard déterminé, attitude assurée, mais une petite voix et peu de mots pour répondre aux questions de la vingtaine de journalistes présents. Hicham Boudaoui parle français mais préfère souvent répondre en arabe, aidé d'un traducteur. Notamment pour expliquer pourquoi il a choisi l'OGC Nice, alors qu'il était convoité par de nombreux clubs cet été. La présence de son compatriote Youcef Atal a compté évidemment, mais pas seulement. "L'OGC Nice est un bon club avec un bon projet. J'ai parlé avec Youcef, ça m'a donné du courage, sa présence est un plus mais j'ai signé pour faire partie de cette équipe."

Comparé à Jean Tigana et N'Golo Kanté

A 19 ans, Hicham Boudaoui est déjà international Algérien. Il a remporté cet été la Coupe d'Afrique des Nations avec ses deux coéquipiers niçois Youcef Atal et Adam Ounas. Milieu de terrain très travailleur, infatigable, son sélectionneur le compare à Jean Tigana, légende du football français. Une comparaison flatteuse pour le jeune homme. "Le fait de me comparer à Tigana m'a rendu très très fier, je me suis documenté sur lui et je vais tout faire pour être un grand joueur comme lui."

C'est un joueur pour le présent

Même si on lui souhaite une carrière à la Tigana ou à la Ngolo Kanté, autre profil auquel on le compare, il va déjà devoir prouver qu'il a le niveau de la Ligue 1, lui qui arrive de la 1ere division algérienne. Il évoluait l'an dernier au club de Paradou, dans un quartier d'Alger. Pour Patrick Vieira, il est déjà prêt à briller sous le maillot rouge et noir. "C'est un joueur pour le présent. J'attends de lui qu'il mette sous pression certains joueurs. Il est bourré de talent. S'il mérite de joueur, il jouera sans aucun problème." Sera-t-il sur la pelouse de la Mosson ce samedi ? Pas impossible, même s'il n'a participé qu'à son premier entraînement ce jeudi. La décision sera prise ce vendredi.