"Je suis venue à 4h30", la vente aux abonnés de l'AJA a battu son plein pour le match face au PSG

Sarah n'en revient toujours pas. "Je suis trop contente !" La jeune lycéenne est venue très tôt avec une amie pour avoir des places pour le match au sommet ce dimanche soir : AJA-PSG. "On sortait d'une soirée chez des amis. On a fait une nuit blanche, je suis venue à 4h30. Il faisait un peu froid, j'avais une couverture, mais franchement ça valait le coup !" Chaque abonné avait le droit à une place.

Sarah et Alicia, deux jeunes abonnées, sont venues à 4h30 pour offrir des places à leurs proches. © Radio France - Thomas Vinclair

La billetterie a ouvert ses portes vers 9h20. Plusieurs centaines d'abonnés ont attendu de longues heures pour décrocher le fameux sésame. Même si elle avait des béquilles, Sophie n'aurait jamais raté cette vente pour rien au monde. "Quand on aime, on ne compte pas. J'arrive à tenir debout, c'est le principal. Pour aller encourager l'AJA, il faut bien ça." Si on ne sait pas combien de places ont été mises en vente, tous les abonnés sont repartis avec un billet.

Une nouvelle vente au public ?

Antoine, lui aussi lycéen, a trouvé un beau motif d'excuse. "Maman, si tu lis ces lignes, effectivement, j'ai loupé les cours ce matin, mais c'était pour la bonne cause. On va voir des supporters joueurs avec Messi, Mbappé, mais je reste pour l'AJA, c'est mon club. On va pousser derrière eux durant 90 minutes."

Ce mercredi après-midi, il restait encore des places. La semaine dernière, sur France Bleu Auxerre, Baptiste Malherbe, le directeur général de l'AJA, avait expliqué, que "s'il reste des places", une nouvelle vente pourrait être organisée "pour des gens qui sont déjà venus voir un match de l'AJA".