Le défenseur central manceau Jérémy Choplin a annoncé qu'il prolongeait l'aventure avec Le Mans FC malgré la relégation en National, le vendredi 26 juin. A 35 ans, il envisage de terminer sa carrière avec les Sang et or.

"Je veux finir ma carrière au Mans FC : Jérémy Choplin reste avec les Sang et or

La relégation en National n'ébranle pas la confiance de Jérémy Choplin. Le défenseur central manceau reste au Mans FC pour la saison prochaine. Il l'a annoncé sur son compte Twitter vendredi 26 juin. "Je connais le projet du club, les objectifs, donc j'ai tout à fait confiance", explique Jérémy Choplin au micro de France Bleu Maine. Il est arrivé en cours de saison, lors du mercato hivernal. "Ça faisait déjà des années que je voulais revenir", souligne-t-il. Manceau d'origine, il était le capitaine de l'équipe du MUC 72 vainqueur de la Coupe Gambardella (équivalent de la Coupe de France pour les U18) en 2004. A 35 ans, "je veux finir ma carrière au Mans FC", précise Jérémy Choplin. Il espère rester au club plusieurs saisons avant de prendre sa retraite.

Tant que le corps et le mental sont là, j'espère encore jouer de nombreuses années.

Jérémy Choplin n'a pas souhaité quitter le club manceau sur une saison coupée à cause du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Un arrêt brutal qui a provoqué la relégation en National du Mans FC. Dernier espoir pour le club : le recours déposé devant le Conseil d'Etat avec l'US Orléans, jeudi 25 juin. C'est l'ulitme instance qui pourrait valider le passage à un Ligue 2 à 22.

Objectif remonter en Ligue 2

Si le Conseil d'Etat rejette le recours du Mans FC et de l'US Orléans, les deux clubs seront bel et bien relégués en National. Jérémy Choplin n'est pas inquiet. Son objectif pour la saison 2020-2021 sera de remonter en Ligue 2. "Le recrutement a été très bon et très intelligent", selon le défenseur. Les derniers noms annoncés par le club manceau sont ceux de Julio Donisa, ancien attaquant du Clermont, et Ibréhima Coulibaly, un milieu de terrain en provenance de Grenoble. "On aura une très bonne équipe pour remonter l'année prochaine."