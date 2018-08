Le Brésilien Lucas Evangelista, entouré de son nouvel entraîneur Miguel Cardoso (à droite) et de Franck Kita.

Nantes, France

Avant de le découvrir sur les terrains de Ligue 1 dans les prochaines semaines, les journalistes présents ce mercredi midi à La Jonelière ont déjà pu constater le sourire scotché au visage du milieu de terrain brésilien de 23 ans. "Je crois que dans la vie c'est très important d'avoir tout le temps le sourire, ça donne un meilleur goût aux choses". Il assure que depuis son arrivée à Nantes, tout le monde l'a très bien accueilli. "Les gens ici font tout pour que je me sente comme à la maison."

Un milieu de terrain polyvalent

Le milieu de terrain a aussi évoqué son profil de "joueur dynamique, qui aime apporter des solutions au jeu". Le gaucher qui compte 10 sélections en jeune avec le Brésil, pense que son meilleur poste est en "numéro 8", soit en milieu relayeur, mais son coach, Miguel Cardoso, présent à ses côtés, loue quant à lui la polyvalence de son nouveau joueur. "Il peut jouer un peu plus haut ou un peu plus bas sur le terrain. Il a une grande qualité technique".

Miguel Cardoso à l'origine de la signature de Lucas Evangelista

Lorsque Miguel Cardoso entraînait la saison passée le club de Rio Ave, dans le championnat portugais, Lucas Evangelista évoluait lui sous les couleurs du club d'Estoril, relégué en fin de saison, mais le milieu a réussi à tirer son épingle du jeu à en croire son nouvel entraîneur. "Quand je l'ai vu au Portugal la saison dernière, _j'ai senti qu'il avait la personnalité pour être dans mon équipe_. Avant de signer à Nantes, j'avais mis son nom sur une liste de joueurs que j'aimerais entraîner".

Lucas Evangelista a signé pour cinq saisons avec le FC Nantes et portera le numéro 17 cette saison. Après plusieurs expériences plus ou moins réussies en Europe ces dernières années, il veut enfin se poser dans une équipe pour exploser au plus haut niveau. "Je veux prouver ici que je suis un bon joueur. Jouer en Europe a toujours été un rêve."

Une armada brésilienne

Le Brésilien ne sera pas trop dépaysé puisqu'il retrouve dans le vestiaire nantais plusieurs compatriotes comme les défenseurs Lucas Lima, Diego Carlos et l'autre recrue de ce mercato Fabio Da Silva, en plus du milieu de terrain Andrei Girotto. "J'ai _beaucoup discuté avec Diego Carlos avant de venir_. Il m'a expliqué le fonctionnement sain du club. J'ai aussi beaucoup parlé avec l'entraîneur. Il est rigoureux, c'est ce qu'il me faut pour progresser."