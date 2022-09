"Je vois Caen forcément dans les 3 ou 4 premiers" (Philippe Hinschberger, Amiens SC)

L'Amiens SC a piqué la place de leader, même si c'est en "co"leader avec Bordeaux, au Stade Malherbe ce week-end. L'ASC a battu Grenoble 1-0 alors que les malherbistes ont connu un coup d'arrêt au Havre. Une position qui convient évidemment au coach amiénois qui était l'invité" de l'émission Allo Malherbe, sur France Bleu Normandie, ce lundi soir entre 18h et 19h. Les deux clubs s'affrontent samedi soir à d'Ornano.

France Bleu Normandie : Est-ce que ça change quelque-chose pour vous et vos joueurs d'être co-leaders ?

Philippe Hinschberger : Franchement non. Vous savez, vous avez un classement de la première à la 20ᵉ place. L'année dernière à la même époque, on était 18ᵉ ou 19ᵉ. Simplement on s'octroie le droit de souffler un petit peu quand on est dans les cinq premiers. Nous c'était un petit objectif aussi parce qu'on l'avait déjà raté au Havre, contre le PFC en faisant des nuls. Mais bon, globalement, vous savez quoi qu'il arrive, il vaut mieux être premier que 20ᵉ.

FBN : Surtout que le début de saison était bien. Vous vous êtes fait rentrer dedans dès le début avec ce match à Metz, ce calendrier qui n'était pas si simple d'aller passer voir votre ancien club.

PH : Ce sont les bizarreries du foot. On a quasiment fait notre meilleur match à Metz. On a fait deux, trois énormes erreurs qui leur ont donné les trois buts. Finalement un mal pour un bien qui nous a permis de corriger directement notre comportement défensif. Sauf que on était vraiment trop, trop, trop, trop en mode cadeau. Donc depuis, on a pris beaucoup moins de buts (...) On n'a pas à regarder plus loin que le bout de nos godasses parce que on n'a pas de marge de progression, donc ce n'est pas la peine de bomber le torse.

FBN : C'est vrai que la moitié de vos buts, vous les avez pris sur ce premier match face à Metz. Et puis vous le disiez, pas plus d'un but par rencontre, c'est assez efficace...

PH : Ce dépend aussi, on aurait pu prendre plus de buts contre Paris. On aurait pu prendre surtout beaucoup plus de buts au havre il y a huit jours (...) Et puisTolu Arokodare notre attaquanta recadré les choses avec Baptiste et nos deux attaquants (...) Et on a eu l'arrivée de Papiss Cissé qui, malgré ses 37 ans, dégage beaucoup d'énergie positive. Et je pense que oui on pas le voir sur le terrain.

FBN : La deuxième saison en Ligue 2 n'est pas facile. On sent que Amiens reprend du ressort assez vite. Finalement, vous sentez que les péripéties de la descente ont été digérées? Que de base des bases nouvelles sont vraiment posées ?

PH : Ecoutez, je suis là, donc j'ai pu poser entre guillemets mes conditions d'expression. C'est à dire ? J'ai demandé un groupe de 22 joueurs de champ. Pas plus loin derrière, on était plutôt près de 30 que de 20, ce qui ne sert strictement à rien, mis à part faire des sous-groupes négatifs de gens qui ne jouent pas et qui qui tirent le groupe vers le bas (...) On a également énormément rajeuni notre effectif en intégrant directement cinq jeunes du centre de formation. Je pense que nous avons le deuxième effectif le plus jeune de la Ligue 2 aujourd'hui, mais on a aussi des joueurs d'expérience pour occuper le long terme. Et pour terminer, le club a changé aussi dans son organisation, a nommé Patrice Décamp, l'ex-responsable du centre de formation, directeur du club. À charge pour lui de réorganiser tous les étages. Et puis on veut se tourner vers nos supporters.

FBN : Philippe Hinschberger, comment vous voyez cette équipe de Caen et comment faire déjouer cette équipe? D'ailleurs, vous allez jouer, vous jouez vous aussi avec 3 centraux, il me semble? [00:03:51][14.1]

PH : Oui, tout à fait. Depuis le mois d'octobre, à la maison, il y a trois centraux. Mais c'était pour être plus solide derrière (...) Je peux vous faire de cachotteries. Je n'ai pas encore regardé cette équipe de Caen parce que je suis au retour de mon match,. On a des personnes qui travaillent dessus et on mettra nos séances en fonction de ce qu'on a vu sur cette équipe de Caen. Mais elle sera obligatoirement pour moi dans le coup cette saison. Pas obligatoirement par rapport à son effectif. Mais la qualité de son coach Stéphane qui est un peu dans les mêmes conditions que moi. Il est arrivé maintenant depuis un an donc il peut aussi travailler de manière plus sereine. Quand on débarque dans un club, c'est jamais évident. Mais moi, je vois Caen forcément dans les trois ou quatre premiers.