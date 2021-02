Jean-Clair Todibo : "Convaincre l'OGC Nice de lever l'option d'achat"

Avant de répondre aux questions des journalistes ce vendredi, Jean-Clair Todibo a déjà pu s'exprimer sur la pelouse mercredi. Titularisé au stade Louis II face à Monaco (1-2), 48 heures seulement après son arrivée sur la Côte d'Azur, le jeune homme (21 ans) a déjà répondu présent malgré la défaite. Aligné en charnière aux côtés de William Saliba, l'autre recrue de l'hiver, qui était arrivé en affirmant qu'il voulait être "un patron de cette défense", Todibo est lui aussi déterminé au moment de poser ses valises à Nice. "Si on est deux patrons derrière, ça nous va," a glissé dans un sourire celui qui affirme être proche de William Saliba. "On se connait bien. On a une bonne relation tous les deux."

Le club a envie de se projeter sur ce genre de profils dans le futur.

Prêté avec option d'achat par le FC Barcelone, dans les dernières heures du mercato, Jean-Clair Todibo espère rester au-delà de cette saison. "J'espère réaliser les performances qu'il faut pour convaincre le club de lever l'option d'achat." Comprise entre 8 et 15 millions d'euros, cette option d'achat semble à la portée des dirigeants niçois, qui misent sur des joueurs jeunes à fort potentiel depuis l'arrivée d'Ineos aux commandes. "Jean-Clair dégage beaucoup de personnalité, j'aime ce genre de défenseurs," apprécie l'entraîneur Adrian Ursea. "Il a les qualités pour nous amener satisfaction et je sais que le club a envie de se projeter sur ce genre de profils dans le futur."

Des expériences mitigées à Barcelone et Benfica

Le futur lui appartient. Même si le passé est déjà chaotique malgré son jeune âge. Parti de Toulouse, son club formateur, avant même d'avoir signé son premier contrat professionnel, il a peut-être vu un peu haut en signant au FC Barcelone. "Je ne regrette pas d'être parti au Barça. J'ai évolué avec des joueurs comme Piqué, Lenglet, Umtiti. J'ai beaucoup appris avec eux. L'entraîneur Valverde était sous pression et c'est normal qu'il préférait aligner des joueurs d'expériences."

J'ai manqué d'humilité et de respect.

Prêté d'abord à Schalke, où il avait "tout pour réussir", Todibo a été stoppé dans son élan à cause de la crise sanitaire qui a interrompu la Bundesliga. De retour au Barça l'été dernier, il reconnaît avoir "manqué d'humilité et de respect aux personnes qui m'entouraient". "Je m'en suis excusé depuis." Ce caractère que certains de ses éducateurs, ou plus récemment son ex-agent, jugent "compliqué", lui a peut-être joué des tours. Prêté au Benfica Lisbonne en début de saison, il n'a pas disputé un seul match de championnat. Son entraîneur ne le jugeant pas prêt physiquement. Lui assure que le coach avait "déjà son groupe ficelé", et reconnaît que ça a été une expérience "très compliquée".

Aujourd'hui il arrive donc à Nice avec beaucoup d'énergie et l'envie de prouver que ce statut de grand espoir à son poste n'est pas usurpé. "On a un super groupe avec un bon état d'esprit. On n'est pas à notre place aujourd'hui." 14e de Ligue 1, le Gym espère compter sur son nouveau numéro 25 pour rebondir. Aussitôt dit, Todibo fait ?