Jean-Clair Todibo : "Ici j'ai trouvé mon équilibre"

France Bleu Azur : 24 heures après, il laisse quel goût dans la bouche ce point du nul face à Monaco ?

Jean-Clair Todibo : Un peu de frustration, on aurait mérité une victoire. Malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir les trois points et il faut s'en remettre vite parce que le football, c'est comme ça. Il y a des jours avec des hauts d'autres un peu plus durs avec des matchs neutres comme Monaco. Il faut s'en remettre puisqu'on a un match déjà mercredi.

Vous n'aviez pas encore encaissé de but avant ce derby. Vous ruminez les actions en rentrant chez vous ou vous tournez la page dès la fin du match ?

Forcément on rumine un peu. Après, faut vite passer à autre chose. Le très haut niveau ne donne pas la possibilité de se lamenter sur des buts encaissés ou sur une action ratée. Alors il faut vite passer à autre chose. Après, forcément, il y a un peu de frustration et il faut partir à Lorient avec l'idée de ne pas encaisser de but.

Un mot sur l'accueil des supporteurs avant ce derby. Comment vous l'avez vécu?

Ça nous a surpris. Une très bonne surprise évidemment ! Très content de les avoir vus avant le match, de sentir l'engouement autour de ce derby. Après, j'espère que ce sera pas seulement contre Monaco, mais qu'il y aura cet engouement tout au long de la saison.

Avec Dante on parle le même ballon

Avec Dante vous avez disputé l'intégralité des matchs du Gym cette saison dans cette charnière. On a l'impression que vous vous rendez meilleurs l'un et l'autre...

C'est très facile de jouer à côté de lui. Avec lui, on parle le même ballon. Lui m'apporte l'expérience qu'il a. Moi je lui apporte la fougue et ça fait un bon combo. Après il y a aussi tout le travail qu'on effectue avec le coach. C'est un mélange de tout ces détails qui fait qu'aujourd'hui on est solide. Mais une saison c'est long. Il va falloir continuer à bosser et garder cette rigueur.

Dante est un modèle aujourd'hui pour un jeune comme vous ?

Un modèle je ne sais pas parce qu'on a deux caractères différents. Après, je pense que pour tous les joueurs de foot, pas seulement de défenseurs, c'est un modèle dans son approche du métier. Parce que ce qu'il fait au très haut niveau et à son âge, c'est très, très fort.

Vous aviez démarré votre aventure niçoise à Monaco en janvier dernier. D'un derby à l'autre, comment jugez vous votre progression ?

Je pense avoir progressé dans la gestion du match. D'un point de vue tactique notamment. C'est grâce au coach et au staff, qui m'apporte beaucoup. Mais je pense avoir encore une grosse marge encore par rapport à ça.

Je pense être un leader de ce groupe

A votre arrivée vous vouliez devenir "le patron" de cette défense. Est-ce que huit mois après c'est le cas selon vous ?

J'essaye de l'être oui. Je fais de mon mieux à chaque match. Dans le vestiaire, j'essaie d'apporter ce que je peux. Après, je ne me place pas non plus devant devant les anciens comme Dante, Mario (Lemina) ou Morgan (Schneiderlin), qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et qui ont joué dans des grands clubs, des grandes compétitions. Après j'essaie de ramener ma part de caractère. Est-ce que je suis un leader dans ce groupe-là ? Je pense oui.

Vous aussi vous avez évolué dans des grands clubs. Sans parvenir à vous imposer. Est-ce qu'à 21 ans vous avez trouvé le projet pour vous épanouir ?

Oui je pense avoir trouvé le bon projet et surtout mon équilibre. Ici j'ai vraiment trouvé mon équilibre et ma stabilité. Je suis très content parce que c'est ce que je cherchais depuis le début de ma carrière.

Qu'est ce qui change par rapport à vos précédentes expériences à Barcelone ou Benfica par exemple ?

Déjà, je joue ! Et je sens la confiance de tout le club. Et puis j'ai une expérience de vie qui m'a fait comprendre certaines choses. Ces expériences m'ont grandir et fait devenir l'homme que je suis. Aujourd'hui je me sens bien mais je sais aussi qu'une carrière ce sont des hauts et des bas.

Je suis très casanier

Votre vie à Nice ?

Je me suis très bien intégré à la Côte d'Azur. Je suis devenu un sudiste ! Mais je suis très casanier. Je m'entraîne, puis je rentre chez moi. C'est rare de me voir sortir. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. En ce moment d'ailleurs je suis fan du jeu Valorant. Je me régale avec ce jeu !

Vous avez coupé vos dreadlocks cet été. Il y a une raison particulière ?

Il fallait appuyer sur le bouton "reset" ! Je les avais depuis deux ans, j'avais envie de changer alors j'ai appelé mon coiffeur et hop il a tout coupé. Et je suis bien comme ça ! ça me rappelle mon époque au centre de formation à Toulouse. Je vais les garder court un moment et peut-être que je les laisserai pousser à nouveau. Je laisse parler ma folie ! Mais je me suis fait chambrer sur les réseaux sociaux. Mais désolé les gars ! C'est ma tête ! Les dreadlocks c'est compliqué à entretenir. Parfois j'avais la flemme de les rouler pour le shampoing. Là aujourd'hui c'est pratique !