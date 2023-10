Jean-Clair Todibo : "On est une équipe en pleine progression"

Surpris de sortir en cours de match contre Brest, le numéro 6 du Gym, touché au mollet face aux Bretons, est revenu sur son remplacement ce jeudi en conférence de presse. "J'ai bien récupéré, je suis encore en phase de récupération. Je me suis entraîné avec le groupe toute la semaine donc je pense que ça devrait aller pour Metz. J'étais surpris de sortir parce que je ne m'y attendais pas. Comme le coach ne m'avait pas prévenu j'étais un peu surpris, j'étais entré dans ma phase de gestion du match. Mais il a bien fait de me sortir."

"On a été décrié puis encensé. Aujourd'hui on reste très concentré"

Todibo n'a du coup pas pu aider ses coéquipiers à tenter de décrocher une quatrième victoire de suite face à Brest. Mais le match nul 0-0 n'est pas un coup d'arrêt pour le défenseur, qui estime même que l'équipe continue de progresser et d'apprendre semaine après semaine. "Je pense que cette première séquence est très cohérente. On est une équipe en pleine progression à chaque match. On a été décrié au début, après on a battu Paris et Monaco à l'extérieur, on a été encensé. Aujourd'hui on reste très concentré sur ce qu'on doit faire et on verra à la fin où on se trouvera. C'est un plan de jeu qu'on a découvert et qu'on continue d'assimiler. A titre personnel je pense que c'est bien, ça nous rajoute une palette différente."

Concernant la solidité défensive de l'équipe, Todibo rappelle que ça fait "trois saisons que Nice est parmi les meilleures défenses de France" et confirme prendre du plaisir à tout faire pour préserver son but. "C'est mon rôle de défendre alors heureusement que je prend du plaisir !"