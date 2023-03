Jean-Clair Todibo : "Une grosse responsabilité"

"C'est nous, c'est notre histoire avec les Niçois, mais c'est vrai que c'est une grosse responsabilité d'être le dernier représentant français," avoue le défenseur Jean-Clair Todibo, qui devrait être capitaine jeudi en l'absence de Dante, suspendu. "Je ne sais pas si c'est moi qui porterai le brassard demain. Il y a des joueurs comme Aaron qui peuvent le porter aussi."

Une journée qui risque d'être chargée en émotion pour le défenseur niçois, qui va suivre la liste de Didier Deschamps, dévoilée à 14h jeudi. "Oui je serai sur le téléphone, je vais suivre cette liste. Ce serait un grand honneur d'être sélectionné." Préselectionné pour la première fois avant cette première liste de 2023, le défenseur peut y croire tant ses performances régulières et impressionnantes le poussent vers les Bleus.

"On ne va rien protéger du tout"

Il faudra ensuite basculer vers ce 8e de finale retour face au Sheriff. Après la victoire 1-0 à l'aller en Moldavie, le Gym pourrait être tenté de gérer cette avance. Mais ce n'est pas l'idée de Julien Sablé, qui remplaçait ce mercredi Didier Digard en conférence de presse en raison d'une sombre histoire de diplôme.

"Notre idée est de jouer tous les matchs pour les gagner. On a des principes de jeu très fort. On va se concentrer sur le contenu. Si la qualité de jeu est bonne on ne sera pas très loin du bon résultat. C'est notre état d'esprit depuis le début et on n'en changera pas. On ne protègera rien. On a un groupe qui a une envie de progresser ensemble. Le match de demain va contribuer à motiver les troupes, mais pas plus que ça. Ce qui nous anime, c'est de reproduire nos principes de jeu et de respecter l'adversaire. Comme à chaque match."