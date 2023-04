Jean-Désiré Sikély : "La montée à Montpellier ? Un très grand souvenir pour moi"

C'est ici que vous avez débarqué de Côte d'Ivoire, à Marseille ?

Oui, je suis arrivé là où nous sommes actuellement, dans ce bar, là où il y avait le président. Il s'appelait Fortuné Sportiello. Au début, il doutait un peu de ma compétence. Il hésitait. Et il m'a dit : "viens t'entraîner avec nous, on va voir ce que tu donnes". C'est un club qui était en promotion de première division. J'ai fait mes petits pas, je suis resté deux ans avec eux. On est monté. Et puis après, c'est là que quelqu'un m'a vu et m'a dit : "écoute, pourquoi tu n'irais pas faire un essai à l'Olympique de Marseille ?". Il m'a dit : "ce n'est pas la première équipe, c'est l'équipe réserve". Alors je suis allé là-bas faire mon essai. Il y avait Courbis et compagnie. J'ai fait mon essai, et ça a été concluant. C'est comme ça que je suis arrivé. Seulement, mon souci, c'est que j'étais étranger, je n'avais pas la nationalité française, donc j'étais sous le coup de cette histoire de deux étrangers qui pouvaient jouer. À cette époque, il y avait Skoblar et Magnusson. Et moi, je n'avais pas la possibilité de jouer tant qu'il n'y avait pas un blessé ou un suspendu.

Mais vous étiez venu en France pour ça ? Pour devenir footballeur ?

Non, principalement non. C'est quand je suis arrivé ici qu'on m'a dit qu'on payait les gens pour jouer au ballon. J'étais surpris. Je me suis dit : jouer au ballon et être payé, c'est pas possible ?! Ils m'ont dit que oui. Et comme je suis issu d'une famille nombreuse, puisque nous sommes 25 frères et soeurs, je me suis dit : vas-y, fonce. Mais mon idée, au départ, c'était d'aller à l'école. Et je n'ai pas pu le faire.

Quand vous rejoignez l'OM, à quoi ressemble le club et l'équipe ?

Avec Mario Zatelli, le coach, c'était le grand Marseille. Nous, on était des petits stagiaires pro et on attendait qu'on nous appelle. Et c'est ainsi qu'un jour, on me dit que Skoblar est suspendu. Il fallait choisir entre Albert Emon et moi pour remplacer Skoblar. Je me dis : mais c'est pas possible, je viens à peine de commencer avec eux et on me dit que je vais jouer ? C'était contre Sedan. Moi qui jouais devant 15, 20 ou 50 spectateurs, je me retrouve au stade Vélodrome avec 40 000 spectateurs. A cette époque, il y avait Marius Trésor. Moi, je m'entrainais avec les pros. A ma grande surprise, on me dit que je vais même être titulaire. Et finalement, ce jour là, j'ai marqué deux buts ! Mais c'était difficile, au départ, parce que lors du premier quart d'heure, j'étais sur le terrain, et ça allait vite. C'était des professionnels.

Vous les avez regardés comme si vous étiez spectateur ?

Oui. Bernard Bosquier me criait dessus : "mais vas-y petit, lance toi, qu'est-ce que tu fais ?!". Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit : si je continue comme ça, on va m'appeler sur le banc et puis ce sera fini. Alors je me suis réveillé. Skoblar m'avait donné des conseils avant que je joue. Il m'avait dit : "dès que Magnusson prend le ballon, qu'il commence à faire ses zigzag et que tu entends le public faire des "olé, olé", vas-y" ! Et il a ajouté : "quand je fais l'appel au premier poteau, il ne me donne jamais le ballon au premier poteau, il l'envoie au deuxième automatiquement."

Alors je vois Magnusson qui déborde sur le côté, qui centre, et tout le monde était battu. Moi j'étais presque le seul à être un peu en retrait. Le ballon arrive, je fais l'aile de pigeon, et je marque le but. Je n'avais jamais frappé du pied gauche, mais ce jour-là, je l'ai fait. D'ailleurs, Daniel Leclercq me disait : "mais Dési, tu ne frappe jamais du gauche, toi ?". Et je lui répondais : "ah non, le pied gauche, il me sert uniquement pour marcher et aller encaisser ma paie" (rires). Et ce jour-là on avait gagné.

Le rêve a démarré ce jour-là ?

Un rêve, oui ! Et je me suis dit que j'allais continuer comme ça, pour sortir ma famille de la galère. Mais au moment où je devais signer mon premier contrat pro, on me dit qu'on ne peut pas, qu'il faut que je sois naturalisé. Sauf que je n'ai pas pu me naturaliser et l'Olympique de Marseille m'a dit qu'ils allaient m'envoyer à Toulon, où j'ai joué trois ans. À cette époque, il y avait Tigana et compagnie, une grosse équipe. Et un jour, au cours d'un match, je vois dans les vestiaires Skoblar et Markovic, qui était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, dans les vestiaires. Et Skoblar me dit : "ça y est, c'est bon. La saison prochaine, tu viens à l'Olympique de Marseille". Et c'est comme ça que je suis revenu à Marseille et que j'ai signé un contrat de deux ans. J'ai fait une année, et le coach m'a dit que je ne rentrais pas dans son système de jeu. Je me suis donc retrouvé à Martigues, en D2.

A l'époque, connaissez-vous le club de Montpellier ?

Je me souviens de Montpellier quand j'étais à Toulon, parce que j'avais des amis qui y jouaient : Mama Ouattara et Emmanuel Moh. Un jour, Nicollin m'a contacté et m'a dit : "tu viens jouer avec nous". Je lui dis : "Non président, vous êtes encore amateur, moi je suis professionnel". Ensuite, je suis resté six mois sans jouer, parce que je suis tombé malade en buvant un truc que ma femme m'avait ramené d'Abidjan. J'ai chopé une hépatite. Puis en fin de saison, on joue contre Montpellier, à Martigues. Si Montpellier nous battait, Montpellier avait la chance de jouer le barrage, de monter en première division. Ce jour là, j'étais remplaçant. On me dit de rentrer, je prend Mama Ouattara de vitesse, et je marque le but. On siffle la fin. Montpellier ne monte pas. Quelques jours après, mon téléphone sonne, ma femme prend le téléphone. Nicollin me prend au téléphone. Vous le connaissez, vous savez comment il parle. Je n'ai pas envie de dire ses gros mots (rires). Il me dit : "tu vas nous faire monter en première division. Prends ta voiture et viens nous rejoindre au sein de la Mosson". Je lui ai demandé qui il y avait comme joueur. Il m'a dit Michel Mézy, Jacques Bonnet, Kader Firoud. Je me suis dit que c'était un club qui voulait monter en première division, et je vais y aller. J'ai signé un contrat de deux ans avec eux. Mais il fallait qu'on monte en première division.

A-t-il cassé la tie-lire pour vous attirer ?

Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que vous étiez. Il s'est aligné un peu sur ce que j'avais, mais néanmoins, il était là quand on avait besoin de lui, il était toujours là.

Vous débarquez dans un club totalement amateur ?

Oui, tout était amateur. Mais j'étais heureux, en fait. Ce club, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai gardé en estime. Les dirigeants, les joueurs... j'étais heureux d'être à Montpellier. Quand je parle d'un club, je ne parle que de Montpellier, parce que je pense que c'est Montpellier qui a fait ce que je suis devenu et ce que je suis encore.

La première saison à Montpellier est-elle la plus belle de votre histoire ?

C'est la plus belle de mon histoire. La montée à Montpellier ? C'est un grand souvenir pour moi. Un très grand souvenir. A partir de là, je suis allé à Sète. On m'appelait l'homme de la montée, parce qu'avec Sète, on est encore monté en D2. J'étais l'homme de la montée, l'homme qui fait monter les clubs (rires).

Avec Louis Nicollin, vous aviez une relation forte ?

Oui, il m'a beaucoup aidé, que ce soit financièrement, ou dans tout ce que j'ai fait. Je ne demandais pas grand chose (rires), mais il était là.

Est-ce vrai qu'il n'assistait jamais aux matchs de son équipe ?

Oui, ça c'est vrai. Il était superstitieux, il n'y assistait pas. Mais attention, si vous aviez perdu le match, il appelait chez vous. A l'époque, il n'y avait pas les portables, on avait des fixes. Si tu étais chez toi, ça va, il te disait : "bon, tu es mon homme". Mais si tu n'étais pas là, si tu étais en boîte de nuit. Ah la la... (rires).

Avez Montpellier, vous avez vécu des grands moments : la Coupe de France et le quart de finale contre Sant-Etienne en fait-il partie, lors de la ?

Oui, oh là là ! Saint-Etienne avec Platini. Je me souviens du match à la Mosson. Je marque un but sur un centre de Christian Sarramagna. Je me suis lancé, je me suis couché avec une tête plongeante. Je l'ai mis au fond. Et puis Jeanvion était face à moi, c'était un duel ! Il m'a traité de voyou, je me souviens. Dans le vestiaire, Kader Firoud me disait : "Désiré, il t'a insulté, tu te souviens ?". Il essayait de me remonter pour que je casse la baraque (rires). Kader, c'est quelqu'un qui m'admirait. Dans le vestiaire, pendant que les autre se faisaient masser, moi je rentrais, je m'asseyais et je me massais moi-même avec mon huile camphrée. Il disait : "voici un homme ! Il a les couilles comme un bœuf, ce gars. Il joue sans protège tibias" (rires). Quand il voyait Sarramagna mettre les protège tibias, les bandes et tout... il disait : "c'est une gonzesse celui-là". Il était dur, il te parlait parfois comme une merde, notamment quand on ne gagnait pas.

Et Michel Mézy, il était comment ?

Le capitaine capitaine, le patron, l'élégance. Heureusement qu'il était là. Avant, je crois qu'il était milieu de terrain. Mais en tant que libéro, derrière, il a beaucoup apporté. C'est vrai qu'il avait un gars comme Mama Ouattara qui était stoppeur, et lui libéro. Il n'y avait rien à dire. C'est un grand homme, un grand monsieur. Et aujourd'hui, auprès du président actuel de Montpellier, en tant que conseiller, il joue bien son rôle.

La saison de la montée a été fantastique, celle en D1 beaucoup moins. Vous êtes redescendus tout de suite ?

Franchement, elle a été difficile. Moi, je suis resté six mois sans jouer. J'ai été opéré d'une pubalgie. Ils ont fait venir un joueur brésilien qui jouait à Nîmes. On m'a incorporé dans l'équipe. Et c'est vrai qu'ils sont descendus. Moi, je suis parti, je suis allé à Sète. J'ai même refait quelques matchs avec eux, en première division.

Et puis j'ai été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, j'avais presque 35 ans. J'ai été joué en 84', la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai fini en 86', en Egypte.

Avez-vous joué avec Jean-Michel Guédé, autre ivoirien de la Paillade ?

Non ! En fait, c'est moi qui l'ai fait venir. Je connaissais son grand frère. Il m'appelle et me dit : "Désiré, j'ai mon petit frère qui est là, il joue". Je lui ai dit de me l'envoyer, Guédé est arrivé à Montpellier, et je l'ai confié à un agent. Il était très ami avec Laurent Blanc, Jean-Michel. Moi, je suis retourné en Côte d'Ivoire où j'ai été dans l'encadrement technique de l'équipe nationale. Je suis resté deux ans. Et puis après, je suis rentré à Marseille

Et vous avez alors changé de vie ?

Oui. J'ai fait de la politique. J'étais avec les Verts de France, les écolos. Et c'est après que j'ai eu l'idée de créer mon parti politique en Côte d'Ivoire, qui est le Mouvement Ecologique Ivoirien, reconnu par l'Etat. Pour les élections présidentielles, on aura peut être un candidat. Je suis en train de me battre pour ça. En fait, la région où je suis né est une presqu'île. Et là bas, je voyais le mangrove, là où le poisson essaie de se refaire. Je me disais : mais pourquoi les gars coupent tout, là ? Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'écologie, ce qui m'a rendu sensible à ces questions là.

Bon, mais vous êtes quand même revenu au foot : vous avez créé votre académie, en Côte d'Ivoire ?

L'académie Désiré Sikély, oui. A Abidjan. Et ça, ça me tient à cœur. J'ai acheté un terrain de plus de trois ou quatre hectares. J'avais d'ailleurs voulu faire un partenariat avec Montpellier. Mais ils m'ont fait comprendre que non, que Montpellier avait déjà signé un engagement avec Henri Bedimo.

Et quel est le but de votre académie ?

D'abord, faire vivre le foot localement. Et puis, s'il y a des bons, mon rêve est de les faire venir à Montpellier. Je ne peux pas les envoyer ailleurs qu'à Montpellier. Ça, c'est mon rêve, mon rêve d'enfant. Maintenant, celui que je vais envoyer, il faudra qu'il soit vraiment au dessus du lot, parce qu'ici, il y a de très bons joueurs. Si c'est pour envoyer quelqu'un qui a le même niveau, ce n'est pas la peine. C'est mon club, je ne m'en cache pas. J'ai joué à Marseille, j'ai joué à Toulon, j'ai joué partout. Mais Montpellier, c'est la famille. Marseille, c'est autre chose. Ce sont des businessmen, c'est une autre planète.