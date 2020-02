Jean Fournet-Fayard, de Pont-de-Chéruy à la Fédération française de football

Jean Fournet-Fayard, l'ancien président de la Fédération française de football (FFF), est mort dimanche à 88 ans. Lyonnais de naissance, et pharmacien de profession, il avait joué à Pont-de-Chéruy en DH avant de jouer en pro à Angers et de revenir présider le club nord isérois

Pont-de-Chéruy, France

Jean Fournet-Fayard est mort dimanche à l’âge de 88 ans. On lui doit le mondial 98 en France, il fut le président de la Fédération française de football (FFF) qui déposa le dossier de candidature, on lui doit aussi le développement d'une vraie politique de formation des jeunes joueurs avec la création du centre de Clairefontaine.

Jean Fournet-Fayard présida la Fédération française de football entre 1985 et 1993. Une période complexe pour le football français, de la fin de l'ère Platini en 1986 à la non qualification des Bleus pour les coupes du monde 90 et 94, pour organiser le mondial 98 en France.

Lors de son mandat, il eut aussi à gérer le séisme de l'affaire OM-VA ou encore le drame de Furiani, l'effondrement de la tribune du stade corse lors d'un match de coupe de France entre le SC Bastia et l'Olympique de Marseille.

Lyonnais de naissance, Jean Fournet-Fayard se révèle comme joueur en DH dans le club nord-isérois de Pont-de-Chéruy à la fin des années 40. International junior, il joue ensuite quelques matchs en professionnel avec Angers en D2 avant qu'une blessure ne mette fin prématurément à sa carrière.

Pharmacien de profession, Jean Fournet-Fayard entame ensuite une carrière de dirigeant. La FFF qui lui rend hommage par communiqué rappelle ce parcours. "Devenu dirigeant, il présida les clubs du SO Pont-de-Chéruy et de l'ASU Lyon (Rhône), avant de diriger la Ligue Rhône-Alpes de Football de 1976 à fin 1984. Son parcours le mena alors à la FFF, où il fut membre du Conseil Fédéral à partir du 1er janvier 1977 puis vice-président à partir du 1er janvier 1981."