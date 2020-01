Jean-François Fortin : "Je ne prendrai pas de responsabilité dans un club de foot"

C'est dans le quotidien l'Equipe que Jean-François Fortin a confié sa satisfaction après la relaxe prononcée par la Cour d'appel de Paris dans le procès concernant les soupçons de matchs arrangés en ligue 2. La décision tombée mardi a mis un terme à 5 ans d'une procédure qui a vu le Manchois, ex patron du Stade Malherbes de Caen, conduit derrière les barreaux puis condamné à 15 mois de prison avec sursis avant d'être finalement blanchi et "rétabli dans son honneur" comme l'a déclaré son avocat Me Gery après le délibéré.

"Les 5 ans que je viens de passer ont été très durs, pour moi et ma famille..."

Contacté par France Bleu Cotentin, Jean-François Fortin a accepté de revenir sur ces cinq années et les enseignements qu'il en tire. L'ex président du Stade Malherbes ne souhaite pas prendre la parole publiquement, mais il n'est pas avare de confidences. Il présente très simplement les choses: "Les 5 ans que je viens de passer ont été très durs, pour moi et ma famille..." Et l'ancien patron du stade Malherbes, durant 16 ans, de préciser qu'il a promis à ses proches de tourner la page, de profiter d'autres plaisirs de la vie.

Victime du "procès du foot"

L'expérience de la justice l'amène aussi à s'interroger sur le sort qui a été le sien, condamné à 15 mois de prison avec sursis en première instance, puis relaxé en appel. "Le dossier était le même", souligne Jean-François Fortin. "C'est un immense soulagement de voir son honneur rétabli et en même temps je constate que dans un cas la justice a jugé des faits, alors que dans l'autre, elle a voulu faire le procès du football. J'ai eu la malchance que ça tombe sur moi." Dès lors, pas question donc de reprendre des fonctions dans le monde du football, y compris à un niveau inférieur à ceux qu'il a connu à la tête du SM Caen.

Oui pour les conseils, non pour les fonctions officielles

Jean-François Fortin confirme avoir été approché voilà quelques mois par le président de l'US Avranches qui lui proposait de le rejoindre au sein du club de National 1 : une offre déclinée. Le Manchois l'assure, on ne le reverra dans aucun bureau de club, à aucun poste à responsabilité. Et si on vient lui demander un conseil? Là Jean-François Fortin est moins catégorique. Il aura toujours une oreille attentive pour les dirigeants manchois, notamment ceux d'Avranches, et de Cherbourg : au nom de vieilles amitiés.