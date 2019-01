SM Caen - 2018, la pire année vécue par Jean François Fortin

Caen, France

Jean François Fortin ne le cache pas : "Sans aucune réserve, je dirai que 2018 a été la pire année que j'ai vécu que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel." Il y a d'abord eu son éviction de la présidence du SM Caen le 17 mai après 17 années de mandat dont 16 consécutives.

"J'ai trouvé assez injuste le fait de m'évincer, peut-être encore plus la manière et les raisons qui ont été évoquées. Ils ne me reprochaient pas la gestion du club. ils trouvaient même que c'était bien. Par contre on me demandait de prendre des décisions (se séparer de son manager général, Xavier Gravelaine.) sur lesquelles je n'étais pas d'accord. J'avais fait un plan sur cinq ans pour le Stade Malherbe. Dans ma tête, j'aurais préféré pouvoir amener au bout ces cinq ans et prévoir un remplacement du président du Stade Malherbe qui se serait fait justement dans le calme et dans la sérénité."

Il y a eu ensuite ce procès au Tribunal correctionnel de Paris autour des matchs supposés truqués de Ligue 2 où Jean François Fortin a été condamné pour corruption passive à 15 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende.

L'ancien président du SM Caen a fait appel et espère bien voir son honneur lavé dans un nouveau procès cinq ans après le match SM Caen-Nîmes.

"C'est très très dur d'autant plus qu'il est bien clair que la justice n'a pas trouvé en aucun cas une faute de ma part. Si j'entends les conclusions du juge, ça a été de dire que les juges souhaitaient faire un exemple dans le football français. Malheureusement, c'est moi qui suit passé. J'ai hésité devant la sanction mais je sais ce que je n'ai pas fait et donc j'ai souhaité faire appel parce que c'est quand même mon honneur qui est mis à défaut. C'est évident."

"