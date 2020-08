Jean-François Soucasse quitte le TFC

Les supporters du TFC attendaient ce moment depuis des mois. Dans un communiqué publié ce mercredi 26 août sur son site internet, le club toulousain annonce le départ de Jean-François Soucasse, le directeur exécutif.

Arrivé à Toulouse en 2003, bras droit de l'ancien président Olivier Sadran depuis 2008, Jean-François Soucasse était critiqué pour sa gestion, alors que le TFC est descendu en Ligue 2, à l'issue de la saison de Ligue 1 2019/2020.

Selon le président du TFC, Damien Comolli : « Jean-François Soucasse a participé depuis plus de 15 ans à la construction et l’histoire du Club, et nous lui en sommes très reconnaissants. Je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de ses projets. Je tiens vivement à le remercier pour la qualité du travail qu’il a effectué pendant la période de transition au moment du rachat du club par Redbird Capital Partners. »