Jean-Guy Riou, président de l'Union des supporters stéphanois: "On aura moins de restrictions de déplacement"

Après les sanctions, le gouvernement tend la main aux groupes de supporters de foot. Comme évoqué lundi matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire avec le député Jean-Michel Mis, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait des propositions lundi lors de l'assemblée plénière de l'Instance nationale du supportérisme au ministère des Sports.

Laurent Nunez: "Éviter les interdictions de déplacement"

Laurent Nunez a annoncé qu'une circulaire serait remise aux préfets "dans les semaines qui viennent". Son but : "éviter d'en arriver à la solution extrême de l'interdiction de déplacement".

Parmi les membres de l'INS présents, il y avait le président de l'Union des supporters stéphanois, un des groupes de supporters des Verts. Pour Jean-Guy Riou, ces annonces vont dans le bon sens. Mais il attend qu'elles se transforment en actes.

"Pour le moment, ce ne sont que des préconisations. Le ministère de l'Intérieur s'est arrangé sur des réunions a minima à trois semaines ce qui pourra permettre à des référents supporters des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 d'être présents. Cela pourra débloquer des situations et ainsi éviter des non-dits et des infos érronées."

"Après, il y a des déplacements comme Lyon pour les Stéphanois qui vont être compliqués. Mais on aura certainement moins de restrictions dans des stades ou on ne pouvait pas aller jusque là. On a vécu tellement de galères qu'il faut être optimiste. [...] A terme, le but est que les supporters puissent se déplacer partout en France."

Depuis le début de saison, selon l'ANS (Association nationale des supporters), 12 matches ont fait l'objet d'une interdiction totale de déplacement. Au total, 47 matches de foot ont été concernés par des restrictions voire interdictions.