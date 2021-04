Jean-Jacques Garcia, un Minot de l'Olympique de Marseille invité dans 100% OM

De l'Olympique de Marseille à la Nouvelle-Calédonie, on a retrouvé un Minot de l'OM. C'est la grande histoire de l'Olympique de Marseille, que nous raconte Jean-Jacques Garcia : de son arrivée au Club à 16 ans, son unique but dans sa carrière olympienne et une belle anecdote sur Eric Di Meco.