Jean-Louis Garcia, entraîneur de l'ASNL : "on a besoin de nos supporters"

A la veille de la réception de Rodez, l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine Jean-Louis Garcia est revenu sur la suspension de la tribune Piantoni lors de la venue de Chambly le 20 septembre. Il juge la sanction sévère et espère que les supporters se "serviront" de cette sanction.

Au lendemain de l'annonce de la suspension de la tribune Piantoni suite à l'affaire des chants homophobes, Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine, s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse. Le technicien de l'ASNL qui juge la sanction trop sévère : "pour la première fois qu'un arbitre interrompt le match, est ce qu'on n'aurait pas pu avoir un match avec sursis."

"Ca peut blesser des personnes"

Jean-Louis Garcia qui est tout de même soulagé que l'équipe n'ait pas été pénalisée sur le plan comptable. Les supporters doivent en tirer des enseignements désormais :

"Il faut qu'ils se réhabituent à chanter d'autres chants. Même si on chambre un rival, on le chambre autrement parce qu'on sait que ça peut blesser des personnes."

Besoin de ferveur

L'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine qui veut retenir de ce match du Mans "l'extraordinaire poussée populaire de nos supporters pour nous aider à arracher cette victoire à neuf contre onze" :

"Put*** , on a des supporters à Nancy, c'est beau. Quand on est sportif, coach, joueur, c'est bon de sentir ça. Il faut qu'ils fassent en sorte de gérer ça pour ne plus être sanctionnés parce qu'on a vraiment besoin d'eux."