Jean-Louis Garcia : "beaucoup de satisfaction" après la qualification de l'ASNL pour le 2e tour de la Coupe de la Ligue

Caen, France

L'AS Nancy Lorraine est toujours invaincue cette saison en match officiel et cela pourrait bien être une de ses forces tout au long de l'année. L'ASNL n'a pas encaissé de but à Caen et revient de ce premier tour de Coupe de la Ligue avec la qualification face à un relégué de Ligue 1. Malgré une équipe remaniée (cinq joueurs titularisés pour la première fois) et un nouveau schéma tactique avec trois défenseurs centraux, les Nancéiens sont parvenus à l'emporter afin la fin du temps réglementaire grâce au premier but de Makhtar Gueye, sur une passe de Vagner (1-0).

De quoi largement satisfaire l'entraîneur Jean-Louis Garcia qui remporte là sa première victoire en tant que coach de l'ASNL en match officiel :

"On a joué dans une nouvelle organisation qui a gêné les Caennais. On a été de plus en plus dangereux. On s'est appuyé sur des valeurs de combativité et de solidarité. Je me suis appuyé sur la qualité et la quantité de mon groupe. J'ai laissé des cadres à la maison donc beaucoup de satisfaction ce soir. C'était peut-être un pari mais j'avais confiance dans les gens présents sur le terrain et ils me l'ont bien rendu."

Au deuxième tour, l'AS Nancy Lorraine recevra l'AC Ajaccio qui a dominé Valenciennes 4 buts à 1. Prochain match dès vendredi en Ligue 2 avec la réception du Mans, qui vient d'éliminer Lorient en Coupe.