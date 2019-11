Jean-Louis Garcia, entraîneur de l'ASNL : "il y a peut-être des gens qui se sentent installés"

Grenoble, France

Jean-Louis Garcia n'a pas mâché ses mots après le match nul décroché dans les derniers instants par l'ASNL à Grenoble pour la 15e journée de Ligue 2 (1-1). Il attend une réaction de son groupe avant la réception du Paris FC, vainqueur d'Auxerre ce vendredi.

"Le point, il n'y a que ça à retenir parce que notre prestation n'est pas bonne", note Jean-Louis Garcia. Pour l'entraîneur nancéien, c'est tout simplement la "pire mi-temps depuis le début de la saison". Ce qui gêne le technicien, c'est surtout le visage montré par l'équipe en deuxième mi-temps après un premier acte où l'ASNL avait réussi à peser dans les débats. L'équipe va devoir réagir pour Jean-Louis Garcia :

"On doit être meilleurs que ça. On a montré le visage d'une équipe qui, comme c'est annoncé, joue d'abord le maintien. Et ce n'était pas le visage qu'on avait montré jusqu'à maintenant. [...] Je ne suis pas satisfait du tout, je l'ai dit à mes joueurs. Je les ai félicité pour cette capacité, dans un jour sans, à aller chercher un résultat, mais on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas fermer les yeux sur tout ce qu'il s'est passé."

Se remettre en cause

Cette semaine d'entraînement avant le Paris FC sera importante pour Jean-Louis Garcia :

"Comptez sur moi pour que dès lundi on revoit beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi des remises en question à certains postes. Il y a peut-être des gens qui se sentent installés. On va voir. J'attends impatiemment la réaction de mes joueurs cette semaine et la manière dont on va préparer le match du Paris FC qui sera tout sauf une promenade de santé. Il faudra avoir une grosse réaction."