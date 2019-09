Jean-Louis Garcia, entraîneur de l'ASNL : "je pense qu'on monte en puissance" (VIDEO)

Tomblaine, France

Les voyants sont au vert du côté de l'AS Nancy Lorraine après la victoire 3-0 face à Chambly pour la huitième journée de Ligue 2. Les Nancéiens ont dominé la rencontre, ont réussi à marquer dans le jeu grâce à Bassi, Gueye et Vagner. Un succès logique et qui récompense les progrès de l'équipe depuis plusieurs semaines selon l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine, Jean-Louis Garcia :

"Je pense qu'on monte en puissance [...] J'avais parlé de déclic. Dans le football, il faut savoir être un peu patient. C'est une victoire qui me paraît très méritée [...] Je suis très heureux de la victoire mais on peut encore s'améliorer. Ce soir là, nous étions bien, l'adversaire un peu plus vulnérable que d'habitude et je trouve qu'on a tardé à enfoncer le clou. Il faut qu'on soit plus tueurs, plus rigoureux [...] C'est pas un soulagement, je savais que mon groupe travaillait bien, que ça allait arriver."