Jean-Louis Garcia, entraîneur de l'AS Nancy Lorraine : "fierté de voir mon équipe faire un tel match"

Tomblaine, France

Jean-Louis Garcia n'a pas boudé son plaisir après le match nul de l'AS Nancy Lorraine face à Lens pour la 12e journée de Ligue 2. Une rencontre que les Nancéiens ont très nettement dominé et que l'ASNL aurait dû remporter sans un excellent Jean-Louis Leca dans la cage lensoise.

L'entraîneur de l'ASNL, Jean-Louis Garcia s'est montré très satisfait de la performance de son équipe même si Nancy peut nourrir quelques regrets en ne s'imposant pas :

"Ce qui domine, c'est la fierté d'avoir vu mon équipe être capable de faire un tel match, face à un tel adversaire. Ce que je ne voulais pas, c'était avoir les regrets de ne pas avoir fait le match que l'on souhaitait faire. De ce côté, j'ai été comblé. On a fait un match incroyable d'intensité, de pression haute, dans l'organisation, l'animation offensive, on s'est créé beaucoup d'occasions. On est tombé sur un gardien en état de grâce [...] C'est quand même un match nul qui a de la gueule. On a secoué cet adversaire. On méritait sûrement mieux mais au football, tu n'es payé au mérite."