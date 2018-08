"David Wantier est quelqu'un de très compétent", a tenu à dire Jean-Louis Gasset, jeudi midi, à l'Etrat. En marge de la présentation de Rémy Cabella, le coach de l'ASSE a défendu le travail fait jusque là, notamment par la cellule de recrutement du club pilotée par David Wantier.

Je veux faire une parenthèse sur David Wantier. C'est quelqu'un de très compétent. Dans les deux mercatos, depuis je suis à Saint-Etienne, il a été d'un grand secours. Je suis très étonné que, parce qu'il ne parle jamais, on l'attaque. Le président peut dire que la cellule de recrutement n'est pas allée chercher des joueurs de Ligue 2 pour les revendre un an et demi après et faire une plus-value comme d'autres clubs. Mais à Saint-Etienne, on a des exigences très élevées. Donc il vaut mieux avoir des joueurs confirmés. En janvier, on s'était mis d'accord pour prendre quatre ou cinq joueurs expérimentés car la situation était critique. David a rendu possible mes idées.