Jean-Louis Gasset, coach de l'AS Saint-Etienne : "A 28 ans, je pense que Wahbi Khazri peut réfléchir à son comportement"

L’entraîneur des Verts, Jean-Louis Gasset, l'a confirmé jeudi. L'ASSE va voyager très diminuée ce vendredi à Caen. Match samedi 20h pour la 29e journée de Ligue 1. En plus de Kevin Monnet-Paquet et Gabriel Silva blessés, Loïc Perrin, Yannis Salibur et Loïs Diony sont toujours convalescents. Et on l'a appris mercredi, Wahbi Khazri et Mathieu Debuchy sont suspendus respectivement deux et un match après leurs expulsions contre Lille dimanche dernier, comme Jean-Louis Gasset.

Gasset : "Si on doit retrouver de la sérénité, déjà ça passe par moi"

Le coach de l'AS Saint-Etienne est lui suspendu trois matchs, à partir de la réception de Nîmes dans quinze jours. Jean-Louis Gasset appelle d'ores et déjà à plus de sérénité, lui le premier. "Si on doit retrouver de la sérénité, déjà ça passe par moi". Mais il n'oublie pas non plus son meilleur buteur, Wahbi Khazri, douze buts en Ligue 1 et déjà pointé du doigt par son comportement depuis le début de saison.

Il faut une prise de conscience, resserrer le groupe. [...] Si la commission de discipline de la Ligue juge que je dois me reposer un peu, pas de problème. Et pour Wahbi, c'est normal. Depuis le début de la saison, on ne fait que le dire et il le sait. Il va pénaliser l'équipe. Et il a du sursis. Ça veut dire que le prochain carton jaune, il sera encore suspendu. A 28 ans, je pense qu'il peut réfléchir.

