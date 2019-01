Jean-Louis Gasset, coach de l'AS Saint-Etienne sur le mercato : "Le père Noël m'a oublié !"

Les Verts jouent chez le tombeur du PSG samedi soir (20h). Retour au championnat avec un déplacement piège à Guingamp qui a sorti les Parisiens chez eux, mercredi, en quart de finale de coupe de la Ligue. De quoi donc se méfier même si les Bretons restent derniers de Ligue 1.

Pour ce premier match de Ligue 1 de l'année, les Verts (5e) peuvent compter sur les retours de Selnaes, Silva, Hamouma, Salibur et Beric alors que la direction du club veuille se séparer du buteur slovène. Pourquoi ? Parce que Jean-Louis Gasset a écouté le directeur de l'ASSE, lundi soir, dans le Debrief sur France Bleu.

En attendant, le club a engagé des discussions pour prolonger Ole Selnaes et Neven Subotic. Le défenseur serbe pourrait d'ailleurs faire son retour la semaine prochaine avec Mathieu Debuchy. Quant à Jean-Louis Gasset, Frédéric Paquet, le directeur de l'ASSE, aimerait que le coach des Verts prolonge...

On verra à la fin de la saison. On verra comment je suis, si je suis bien ici, si on s'apprécie toujours. Ça peut exploser à tout moment comme ça peut durer encore un an ou deux. On se fritte par moments. Ça n’empêche rien. Le père Noël, j'ai le droit d'y croire?